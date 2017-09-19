BM Genel Sekreteri Guterres: Gezegendeki birçok insan aşırı derecede yoksulluk çekiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel finansın yeniden şekillendirilmesi gerektiğine ve bu konudaki yeni stratejiye vurgu yaptı.

BM 72. Genel Kurul çalışmaları kapsamında dünya liderlerinin BM Genel Kurulu'na hitap edeceği haftanın ilk gününde düzenlenen üst düzey toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) finansmanı ele alındı.

Guterres, toplantıda yaptığı konuşmada, "Küreselleşmenin olağanüstü faydalar getirdiğini biliyoruz ancak bunun aslında eşitsiz ve sürdürülemez kaldığı da açıktır. Gezegendeki birçok insan aşırı derecede yoksulluk çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Küresel finansal sistemi amaca hizmet etmiyor"

BM Genel Sekreteri, mevcut durumun "korku, endişe ve rahatsızlık" ürettiğini kaydetti.

Eylül 2015'te BM'ye üye devletler tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin kapsayıcı, sürdürülebilir adil küreselleşme oluşturmak için hazırlanan bir plan olduğunu anlatan Guterres, "Finans konusunda yaptığımız seçimler kritik olacak. Çok verimsiz ve ödün vermeyen finans ile çalkalanan bir dünyada 2030 gündemi için finans yetersizliğinden şikayet edebiliriz ya da acil, kolektif ihtiyaçlarımıza göre finansı yeniden şekillendirme imkanını yakalayabiliriz." diye konuştu.

BM üyelerine 2030 gündemine yatırım yapma ve herkes için daha iyi bir dünyayı finanse etme çağrısında bulunan Guterres, 300 trilyon dolarlık finansal varlıkları yöneten küresel finansal sisteminin amaca hizmet etmediğini belirtti.

Üç aşamalı strateji

BM'nin 2030 Gündemi'nin finansmanına olan desteğini artırmaya yönelik üçlü stratejinin kısa ve orta vadeli sonuçlar elde etmeye yardımcı olacağını söyleyen Guterres, 2030 Gündemi'nin hedeflerinin G20 gibi kilit hükümetler arası platformlarla yakın iş birliği içinde çalışıp uluslararası ekonomik ve mali politikalara tam olarak yansımasını sağlamak için BM'nin çabalarına liderlik edeceğini bildirdi.

Muhabir: Selçuk Acar