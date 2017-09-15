Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
146.183
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6672
EURO
4.1064
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadı.

15 Eylül 2017 Cuma 21:25
BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin 15 Eylül'deki balistik füze denemesini kınadı.

AB’den Kuzey Kore'ye ilave yaptırımKuzey Kore'nin füze denemesine tepkilerNATO'dan Kuzey Kore'ye 'küresel cevap' çağrısıABD Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore açıklamasıÇin'den BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırım kararına destek

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Kuzey Kore'nin 6. nükleer denmesinin hemen ardından yeniden balistik füze denediğini vurgulayarak bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık ihlali olduğunu bildirdi.

Guterres, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklerine uyarak bu faaliyetlere son verme ve diyalog kanallarının tekrar açılması için çaba sarf etme çağrısı yaptı.

Açıklamada Genel Sekreterin gelecek hafta gerçekleşecek BM Zirvesi'nde bu konuyu ilgili taraflarla ele alacağı ifade edildi.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle bugün acil olarak toplanacak BM Güvenlik Konseyi kapalı oturumda konuyu görüşecek.

Muhabir: Mustafa Keleş

Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresBalistik Füze DenemesiBirleşmiş MilletlerDünyaKuzey Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun avukatından YARSAV'a 17 bin lira bağış
Kılıçdaroğlu'nun avukatından YARSAV'a 17 bin lira bağış
İspanya'dan IKBY'nin referandum girişimine tepki
İspanya'dan IKBY'nin referandum girişimine tepki
Macron'dan, Katar'a ambargonun kaldırılması talebi
Macron'dan, Katar'a ambargonun kaldırılması talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 21 Eylül'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 21 Eylül'de görüşecek
İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı
Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Valilikten Saros'ta bulunan 'insansız su üstü aracı' açıklaması
Valilikten Saros'ta bulunan 'insansız su üstü aracı' açıklaması
Van Gölü temiz çıktı
Van Gölü temiz çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim