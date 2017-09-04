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BM Raportörü Lee: Myanmar hükümeti artık bir adım atmalı

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ilişkin adım atması gerektiğini bildirdi.

BM Raportörü Lee: Myanmar hükümeti artık bir adım atmalı

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ilişkin adım atması gerektiğini bildirdi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 21:10
BM Raportörü Lee: Myanmar hükümeti artık bir adım atmalı

ANKARA

BBC'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan'da durumun, geçen yıl ekim ayında yaşananlardan "çok daha kötü" olduğunu vurguladı.

Lee, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye çağrıda bulunarak "Aung San Suu Çii bir adım atmalı. Bu, yönetimi altındaki herkesi korumak için her devletten beklenilen bir harekettir." diye konuştu.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 87 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

Muhabir: Dildar Baykan


Anahtar Kelimeler:
ArakanArakanlı MüslümanlarBM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee
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