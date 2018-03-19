BMC, Karasu'da savunma sanayisi yatırımı yapacak

İSTANBUL (AA) - BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "Artık kabımız İzmir’e sığmıyor. Devletimizin teşviki ve desteğiyle Karasu’da 2 bin 500 dönüm üzerine bir savunma sanayi tesisi kuruyoruz.” dedi.

Ethem Sancak, BMC ile Türk Metal Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, “Dün Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutladık. Aynı zamanda kahraman ordumuzun yeni bir Çanakkale ruhuyla yürüttüğü mücadele sonucunda Afrin terörden kurtarıldı. Bugün de BMC emekçileriyle toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sancak, “Biz ‘Emekçinin alın teri kurumadan hakkını verin’ felsefesine inanan bir kuruluşuz. Biliyoruz ki eğer emekçisi bir tesise sahip çıkmıyorsa o tesisin yaşaması mümkün değildir. Türk Metal Sendikası bu süreçte milli ve yerli sendikacılığın görkemli bir örneğini vermiştir." diye konuştu.



Türk milletinin dik durabilmesi için savunma sanayisinde de milli bir ruh gerektiğini belirten Sancak, 4 yıl önce BMC'yi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle ortaya koyduğu dik duruşun bir gücü haline getirme niyetiyle devraldıklarını söyledi.

Ethem Sancak, “Başlangıçta şer güçlerin yarattığı bir algıyla ciddi türbülanslar da karşılaştık. Burayı dağıtacağımızın, AVM yapacağımızın, işçiyi sokağa atacağımızın propagandasını yaptılar. Ama BMC’nin arsası AVM değil savunma sanayisinin parlayan yıldızı oldu." diye konuştu.

Bu yıl 1 milyar dolar ciroyu geçerek dünya savunma sanayisi şirketleri liginde önemli bir yer tutacaklarını aktaran Sancak, "Sonraki yıllar için de bizi izlemeye devam edin. Artık kabımız İzmir’e sığmıyor. Devletimizin teşviki ve desteğiyle Karasu’da 2 bin 500 dönüm üzerine bir savunma sanayi tesisi kuruyoruz.” ifadelerini kullandı.





- "Gelecek 3 yılda 5 milyar dolar ciro hedefliyoruz"





Gelecek 3 yılda 5 milyar dolar ciro hedeflediklerini anlatan Sancak, “Şu an 1 milyar dolardayız. Aradaki 4 milyar dolar ile muazzam markalar üreteceğiz. Şehir içi taşımacılığında pazar payımızı geri aldık. Bizim Fatih ve Yavuz gibi efsane kamyon markalarımız vardı. Onlar da en yeni teknoloji ve en yeni halleriyle bu yıl bitmeden yine yollara çıkacak. Savunma sanayisi alanında ciddi atılımlarımız olacak. Kirpi nasıl askerimizi güvenle taşıyorsa, yine askerimize güven verecek, onun tamamlayıcı unsuru olacak milli savunma sanayisi ürünlerimiz gelecek.” diye konuştu.

Sancak, savunma sanayisinin bütün ürünlerini 36 ay sonra yüzde 100 yerli imkanlarla üretecek hale geleceğini, bu yönde ciddi projeler yürütüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı riyasetinde 5 büyük firmanın global rekabeti hedefleyen bir milli ve yerli araba yapmak için yola çıktığını anlatan Sancak, “Buradaki 5 babayiğitten biri de BMC. Elimizi taşın altına koyduk. Yapay zekadan akıllı elektroniğe kadar bütün teknolojilerin kullanıldığı, aynı zamanda elektrikli olacağı için de batarya ve pilin çok önemli olacağı bir proje bu. Bu noktada pille ilgili 5 bileşenimizden biri olan Zorlu Grubu ciddi yatırımlar planlıyor. Bu konuda inşallah milli bir pil ve batarya sektörüne hep birlikte bizler de destek vererek ulaşacağız. Eğer bu konuda adım geliştiremezsek elektrikli milli araba da hayal olur. Dolayısıyla batarya ve pil bu işin olmazsa olmazıdır. Bu işi de yükleneceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.





- "En düşük 510 lira, en fazla bin 70 lira civarında ücret artışı olacak"





Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ise “Kapısına kilit vurulmuş, borçları dağları aşmış, alacaklıları sıraya girmiş, icracıları kapıda bekleyen bir yeri, Türkiye'nin göz bebeği bir kuruluşa çevirmek çok büyük bir iştir, müthiş bir başarı öyküsüdür, bir mucizedir." dedi.

Bu başarı hikayesinin kahramanlarının BMC yönetimi ve çalışanları olduğunu belirten Kavlak, şunları kaydetti:

"Burada üretilen zırhlı personel taşıyıcılar, şimdi Afrin'i teslim alan kahraman Mehmetçiğimizi taşıyor. Burada üretilen Kirpiler, kahraman askerimizin güvencesi oldu. Bizim para pul derdimiz yoktur. BMC yönetimi bizim memleket sevdamızı iyi bilir. Öyle bir durumdaydık ki, bir an bile üretimi aksatmaya vicdanımız, yüreğimiz, ahlakımız izin vermezdi. Üyemizden de asla ve asla böyle bir talep gelmedi. Ama BMC yönetimi, bu durumdan yararlanmadı. Biz en büyük kozumuzu kullanamaz haldeyken, BMC yönetimi bu durumu avantaja çevirmedi ve çok güzel bir sözleşmeye 'tamam' dedi."

Pevrul Kavlak, sözleşmenin 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 döneminde geçerli olmak üzere iki yıllık imzalandığını belirterek, "Saat ücreti 9 liranın altında kalan üyelerimizin saat ücretleri 9 liraya çekildi. Daha sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine 1 lira 60 kuruş ücret zammı alındı. Her kıdem yılı için üyelerimizin saatlik ücretlerine 10 kuruş eklendi. Sosyal haklarda ise ortalama yüzde 30'a yakın zam alındı. Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerine yüzde 30’un üzerinde artış yapıldı Ayrıca Ramazan ayında 200 liralık erzak paketi verilmesi sözleşme maddeleri arasında yer aldı." diye konuştu.

Bunun 2017-2018 döneminde imzalanmış en iyi sözleşme olduğunu vurgulayan Kavlak, çalışanlara en düşük 510 lira, en fazla bin 70 lira civarında bir ücret artışı olacağını dile getirdi.





- "Bu yıl 3 bin çalışanla kapatmayı hedefliyoruz"

BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir de Türkiye’nin 54 yıllık değerli bir markası olan BMC’nin 2014 yılında yeni ortaklarıyla yerli ve milli bir sanayi şirketi olarak dünya markası olma yolunda ikinci 50 yıllık dönemine başladığını ifade etti.

Geçen yılı bin 800 çalışan ve 450 milyon dolar ciro ile kapattıklarını anlatan Denkdemir, “2018 yılı ciro hedefimiz 1 milyar dolar. Bu yılı 3 bin çalışanla kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu başarının ana mimarının çalışanları olduğunu vurgulayan Denkdemir, toplam çalışan sayılarının bugün itibarıyla 2 bin 213 olduğunu, bunların bin 453’ünü mavi yakalı çalışanların oluşturduğunu söyledi.

İmza törenine, BMC Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Talip Öztürk, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk de katıldı.