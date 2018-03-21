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BM'den Suriye'de ateşkes açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Genel Sekreter, ateşkes kararının Suriye genelinde uygulandığını görmek istiyor." dedi.

BM'den Suriye'de ateşkes açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Genel Sekreter, ateşkes kararının Suriye genelinde uygulandığını görmek istiyor." dedi.

21 Mart 2018 Çarşamba 23:28
BM'den Suriye'de ateşkes açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta'da sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu belirtti.

Doğu Guta'daki insani drama dikkati çeken Stephane Dujarric, ''Ekmek bulunamıyor, içme suyu yok ve insani erişim oldukça sınırlı.'' dedi.

Dujarric, 11 Mart'tan beri Doğu Guta'dan 50 bin kişinin ayrıldığını belirterek, Şam'ın kırsalındaki barınakların çoğunun, gelen çok sayıda insanı barındıracak kapasiteye veya altyapıya sahip olmadığını ifade etti.

İdlib'de artan çatışmaların ve şiddetten de derin endişe duyulduğunu kaydeden Stephane Dujarric, sivillerin korunması çağrısını yineledi.

Dujarric, Afrin'de ''yağmalama", ''sivil altyapının zarar görmesi" ve "keyfi gözaltı'' gibi iddialara ilişkin bilgileri Afrin'den ayrılanlardan aldıklarını ancak bölgede olmadıkları için doğrulayamadıklarını söyledi.

BMGK'nin ateşkes kararının hala uygulanmadığını ve sivillerin en ağır bedeli ödemeye devam ettiğini söyleyen sözcü Dujarric, ''Genel Sekreter, ateşkes kararının Suriye genelinde uygulandığını görmek istiyor.'' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Betül Yürük

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