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BMGK Arakan'ı görüştü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda Arakan'da yaşanan gelişmeleri görüştü.

BMGK Arakan'ı görüştü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda Arakan'da yaşanan gelişmeleri görüştü.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 23:21
BMGK Arakan'ı görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda Arakan'da yaşanan gelişmeleri görüştü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Myanmar konusunda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını kaydeden Rycroft, "Myanmar'daki durum nedeniyle kaygılıyız. Tüm şiddet olaylarını kınıyoruz. Tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Tüm üyelerin Arakan için Annan raporunda yer alan tavsiyeleri desteklediğini vurgulayan Rycroft, BMGK toplantısından herhangi bir resmi belge çıkmadığını sadece son durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

"Bu toplantı Myanmar'a bir mesaj"

Rycroft, bu toplantının Myanmar'a bir mesaj olduğunu da belirterek gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

Toplantıda Bangladeş'in Rohingyaları kabul edip etmeme konusunu da görüştüklerini anlatan Rycroft, Bangladeş'in bugüne kadar yaptıklarını takdir ettiklerini ve yeni gelenlere de kapıyı açık tutmasını istediklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de önceki gün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

Muhabir: Mustafa Keleş

Anahtar Kelimeler:
ArakanBMGKDünyaİNGİLTEREMyanmar
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