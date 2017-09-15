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BMGK Kuzey Kore gündemiyle tekrar toplanıyor

BMGK, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından ABD ve Japonya'nın talebiyle konuyu görüşmek üzere bugün toplanma kararı aldı.

BMGK Kuzey Kore gündemiyle tekrar toplanıyor

BMGK, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından ABD ve Japonya'nın talebiyle konuyu görüşmek üzere bugün toplanma kararı aldı.

15 Eylül 2017 Cuma 07:56
BMGK Kuzey Kore gündemiyle tekrar toplanıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin ardından bugün toplanacağı bildirildi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

BM'den yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyinin saat 15.00'te (TSİ 22.00) Kuzey Kore'nin füze denemesini görüşmek üzere kapalı oturumda toplanacağı belirtildi. Toplantı talebinin ise ABD ve Japonya'dan geldiği öğrenildi.

Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin Sunan yakınlarında yerel saatle sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattığını ve füzenin Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştığını duyurmuştu.

Japon devlet televizyonu NHK ise Kuzey Kore'nin füzeyi Japonya'nın kuzeydoğusuna doğru fırlatmış olabileceğini bildirmişti.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD'nin hazırladığı ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar BMGK tarafından kabul edilmişti.

Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmişti.

Muhabir: Betül Yürük

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