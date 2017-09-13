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BMGK Myanmar ordusunun aşırı güç kullanımını kınadı

BMGK 9 yılda ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaşarak, Arakan'da şiddete bir an önce son verilmesi gerektiğini bildirdi.

BMGK Myanmar ordusunun aşırı güç kullanımını kınadı

BMGK 9 yılda ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaşarak, Arakan'da şiddete bir an önce son verilmesi gerektiğini bildirdi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 23:18
BMGK Myanmar ordusunun aşırı güç kullanımını kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

BMGK'nın eylül ayı dönem başkanlığını yürüten Etiyopya'nın BM Daimi Temsilcisi Tekeda Alemu, konseydeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Alemu, "BMGK, güvenlik güçlerinin sivillere yönelik aşırı güç kullanımından endişeli ve sivillere yönelik saldırıları kınadı. Konsey, Arakan'daki şiddete bir an önce son verilmesi, gerginliğin azaltılması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor." dedi.

BMGK'dan 9 yılda ilk ortak açıklama

BMGK'nın Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara kapısını açmasını ise memnuniyetle karşıladığını belirten Tekeda Alemu, Myanmar hükümetine insani yardımların sağlanması konusunda BM ve diğer yardım kuruluşları ile iş birliği çağrısı yaptı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise "BMGK, 9 yıl sonra ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaştı." diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 370 bine ulaştı.

Muhabir: Betül Yürük


Anahtar Kelimeler:
ArakanBMGKDünyaMyanmar
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