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Bodrum Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde patlama

Bodrum Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli yakıt tankında meydana gelen patlama büyük korkuya neden oldu.

Bodrum Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde patlama

Bodrum Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli yakıt tankında meydana gelen patlama büyük korkuya neden oldu.

23 Kasım 2017 Perşembe 20:09
Bodrum Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde patlama

Bodrum Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde patlama


Bodrum'da bir okulda meydana gelen patlama yürekleri ağızlara getirdi. Patlama sırasında baygınlık geçiren öğrencilere, ilk yardımı öğretmenleri yaptı.


Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli'ne ait yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Büyük paniğin yaşandığı patlama nedeniyle öğrenciler tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Turizm Uygulama Oteli'nin atık malzemelerini almak üzere MKE'den yetkililer okula geldi.


Edinilen bilgiye göre atık malzemelerin yüklenmesi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle fuel-oil tankında bir patlama oldu, ardından da yangın başladı. Bir anda büyüyen alevler kazan dairesinin bir kısmını sararken, kazan dairesinde çalışma yapan işçiler ve sınıflarındaki öğrenciler tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine okula gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle çalışma yapmakta zaman zaman zorluk yaşayan ekipler, alevleri bir süre sonra söndürdü. Yangın nedeniyle panik yaşayan ve fenalaşan öğrencilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden sınıflarına girdi. Jandarma ise yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 23.11.2017 17:20
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