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10 Haziran 2017 Cumartesi 17:23

Bodrum Gümbet Koyu'nda ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında Gümbet Koyu'nda denizde, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Bodrum Gümbet Koyu'nda ceset bulundu
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Bodrum Gümbet Koyu'nda ceset bulundu

Gümbet Mahallesi'ndeki bir su sporu merkezi çalışanları tarafından, kıyıdan yaklaşık 70 metre açıkta, hareketsiz halde yatan bir kişi fark edildi. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bottaki görevliler tarafından Gümbet İskelesi'ne getirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaklaşık 1.70 metre boylarında ve 35-40 yaşlarında olduğu görülen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, önce Bodrum Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 
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