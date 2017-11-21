Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı detayları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti esnasında duyurusu yapılan Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı'nın detayları Boeing, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından açıklandı.

Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı (Milli Havacılık Planı) detaylarının paylaşılması amacıyla düzenlenen basın toplantısı, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, TYDTA Başkanı Arda Ermut ve Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, gelişmiş ve global bir havacılık sanayinin öncelikli alanlarından ve Türkiye'nin 2023 hedeflerinin ana unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Milli Havacılık Planı; kaynaklarımızı, yetkinliklerimizi ve uzmanlıklarımızı Boeing ile birleştirmek ve Türkiye’nin havacılık sanayini geliştirmemiz için yenilikçi bir yoldur. Biz, Türkiye ve Boeing’in ortak amaç doğrultusunda çalışarak faydalanmalarını sağlayan bu tip planları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, ASELSAN hisselerinde görülen iniş çıkışların geçici olduğunu ve şirketin projeleri ile hızına bir etkisi olmayacağını dile getirerek, "Şu anda bizi etkileyecek, yolumuzdan alıkoyacak bir sorunumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğrudan yatırımlar geçen sene rakamlarında gelir"

TYDTA Başkanı Arda Ermut da planın Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında Türk havacılık sektörüne önemli katkılarda bulunmasını beklediklerini belirterek, "Bu plan ve yapılması öngörülen yatırımlar doğrudan ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Türkiye ve Boeing firmasının bu anlamdaki stratejik ortaklığı, ülkemizi havacılık alanında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermut, dünyadaki global yatırımları öngörmenin çok zor hale geldiğini belirterek, "Türkiye'ye doğrudan yapılan uluslararası yatırımlarda eylül sonu itibarıyla 7,3 milyar dolara ulaştık. Sene sonunda ise geçen seneye yakın kapanacağını tahmin ediyorum. Geçen sene 12,3 milyar dolardı. 2018’de ise beklentimiz herhangi bir durum yaşanmadığı takdirde bu rakamın üzerine çıkılması..." bilgisini verdi.

"Türk sanayisinden yıllık 160 milyon dolarlık alım yapıldı"

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ise Milli Havacılık Planı'na sanayiden devlete, hava taşımacılığından üniversitelere kadar birçok alanda katkı sağlandığını söyledi.

En büyük desteği devletten aldıklarını aktaran Sargın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yakın bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Sargın, "Boeing, küresel bir şirket, önünde dünya haritası var. Birçok ülkeyle iş yapıyor. Sadece uçak satıyor şeklinde düşünmemeniz lazım. Boeing, dünyada pazar olarak gördüğü ülkelerde satışlarını yapıyor, aynı zamanda dünya çapında iş birlikleri var." diye konuştu.

Geçen yıl 100. yıllarını kutladıklarını anımsatan Sargın, gelecek yüzyılda Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkelere daha fazla yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Türk sanayi ile genişletilmiş iş birliği taahhütleri, mühendislik ve Ar-Ge, teknik yetkinliklerin paylaşımı ve havacılıkta nitelikli iş gücü geliştirilmesi gibi yeni birçok önemli alanda ortaklık içinde olunacağının altını çizen Sargın, "Bu çok boyutlu program ile birlikte, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’deki ekonomik etkimizi en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu plan aynı zamanda Boeing’in önemli bir pazarı ve önde gelen küresel sanayi ortağı olan Türkiye’nin uzun vadeli gelişimine olan güvenini yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın üretim modeli olarak farklı yerlere doğru gittiğini dile getiren Sargın, "Boeing-Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ni İstanbul'da açmayı düşünüyoruz. Teknokent'in içerisinde ilk etapta yer alabilir. Yetkililerimiz önümüzdeki 2 ay içinde yer seçimi için gelecek. Gelecek yılın ilk çeyreğinde bunu sizlerle paylaşırız." bilgisini verdi.

Sargın, Boeing'in 2017 raporuna göre, 2036 yılına kadar dünyada 600 bin yeni pilota, 610 bin yeni teknisyene ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak, "Biz 70 yıldır Türkiye'deyiz ve burada olacağız. Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz." yorumunu yaptı.

Havacılık Sanayii Geliştirme Programı 28 Kasım'da başlatılacak

Edinilen bilgiye göre, Milli Havacılık Planı, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Boeing ve Türkiye’deki ortakları tarafından Türk havacılık sanayisini geliştirmek amacıyla oluşturuldu.

Planın en önemli unsurlarından biri olan Havacılık Sanayii Geliştirme Programı yine Boeing tarafından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde 28 Kasım’da İstanbul’da başlatılacak.

Muhabir: Handan Güneş