Böğürtlen dikerek gelirini beşe katladı

ZONGULDAK (AA) - Cem Sürmeneli - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 dönümlük arazisine böğürtlen diken kadın girişimci Nilüfer Yazgan, beşe katladığı geliriyle üretime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı Ahiler köyünde yaşayan 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Yazgan, bir arkadaşının tavsiyesiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan "Meyveciliği Yaygınlaştırma Projesi"ne başvurdu.

Arazisine diktiği böğürtlen fidanlarını damlama sulama sistemi sayesinde 3 yılda büyüten Yazgan, ilk mahsulünü 2011'de aldı. İlk yıl 500 kilogram böğürtlen toplayan Yazgan, daha sonra her yıl 1 ila 1,5 ton arasında böğürtlen elde etti.

Daha önce fındık üreten Yazgan, yılda elde ettiği 15 bin lira kazançla karını beşe katlayarak, ev ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladı. Kadın girişimci, yaptığı işle hayalleri olan kadınlara örnek olmak istiyor.

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında, arazisine Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle böğürtlen diktiklerini ve bahçenin tüm bakımını birlikte yaptıklarını anlattı.

Yaptığı işin gelir getirmesinin güvenini artırdığını, ev ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yazgan, zamanının çoğunu bahçede geçirdiği söyledi.

Nilüfer Yazgan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bahçenin bakımını ve toplama işini ailemle yapıyoruz. Mart ayında bakımına başlıyorum. Dibini ayıklayarak gübresini döküyoruz. Sonra budamasını yapıyoruz. Ne kadar güzel budarsak, o kadar verimi artıyor. Tankerlerle Alaplı Çayı'ndan su taşıyarak damlama sulama yapıyoruz. Temmuz ayında böğürtlenleri toplayarak pastaneler başta olmak üzere çeşitli yerlere kilosu 10 liradan satıyoruz."