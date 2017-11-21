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Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

Kara kış kendini Bolu Dağı'nda hissettiriyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

Kara kış kendini Bolu Dağı'nda hissettiriyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

21 Kasım 2017 Salı 14:58
Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

Zorlu kış koşullarının hakim olduğu Bolu Dağı'nda ulaşım zaman zaman aksıyor.  D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı güzergahta, karayolları ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Karayolunun Elmalık kavşağında kontrollerini arttıran trafik ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Öte yandan yetkililer, yağışın aralıksız devam ettiği Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz

Son Güncelleme: 21.11.2017 16:12
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeD-100 KarayoluBolu Dağı
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