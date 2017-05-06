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06 Mayıs 2017 Cumartesi 07:06

Bolu TEM'de feci kaza, 23 yaralı var

Çankırı'dan Çanakkale Şehitliği'ni görmeye giden yaşlıları taşıyan otobüs Bolu TEM'de kaza yaptı, 23 vatandaş yaralandı.

Bolu TEM'de feci kaza, 23 yaralı var
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Bolu TEM'de feci kaza, 23 yaralı var

Bolu yakınlarında sabaha karşı meydana gelen kazada 23 öğrenci yaralandı. TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 23 öğrencinin isimleri belli oldu

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Çanakkale gezisi için Çankırı'dan yola çıkan grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Başkara idaresindeki  midibüs, TEM Otoyolu'nun Bolu kesimi Yumrukaya mevkisinde yol yapım çalışması olan bölümde bariyere çarparak yana devrildi.
KAZADA YARALANANLARIN İSİMLERİ
Kazada araçtaki 27 yolcudan İmran, Döndü ve Meliha Sert, Sündüs ve İdris Güler, Arif ve Sevim Çiçek, Remziye ve Şerife Harmancı, İsmail ve Fatma Codura, Mustafa ve Susam Kaya, Zeliha ve Osman Yaman ile İsmail Arıkan, Merve Yörük, Naime Mülayim, Memnune Demirbaş, Halil Kayabaşı, Şengül Şahin, Satı Arslan ve Sakine Keçeli yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu'daki bazı hastanelere kaldırıldı.
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