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'Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Şu anda 19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı. Kazalar artık yoldan değil genelde sürücü hatalarından kaynaklanıyor." dedi.

'Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Şu anda 19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı. Kazalar artık yoldan değil genelde sürücü hatalarından kaynaklanıyor." dedi.

03 Eylül 2017 Pazar 15:57
'Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı'

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın ihsaniye ilçesindeki bayramlaşma merasimine katıldıktan sonra Afyonkarahisar-Kütahya karayolundaki uygulama noktasına gitti.

Burada görev yapan trafik polislerinin bayramını kutlayan Eroğlu, trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücülerle sohbet etti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Eroğlu, durdurulan yolcu otobüsüne de binerek araçtakilere Afyonkarahisar lokumu ikram etti.

Eroğlu, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların trafikte, kurallara riayet ettiğini söyledi.

Otobüsleri, arabaları durdurduklarını, hepsinin hız sınırına uyduğunu ifade eden Eroğlu, "Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz; trafik kaidelerine mutlaka uyulması gerekiyor. Zaman bir miktar uzayabilir ama giden can geri gelmez. Bu bakımdan evlerine, gideceği yerlere sağlıklı gitmeleri, sıhhat afiyet içinde sağ salim gitmeleri açısından mutlaka trafik kurallarına uymaları gerekir." diye konuştu.

"Kazalar çok azaldı"

Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu bayramda, bu noktadan geçen araç sayısı toplamda 500 bine ulaştı. Trafik polislerimiz, emniyet teşkilatımız çok güzel şekilde takip ediyor. Kurala uymayan vatandaşları ikaz ediyor. Eksikleri varsa durduruyor. Ayrıca biz burada 'Afyon kaymaklı lokumundan' ikram ediyoruz. Kazalar çok azaldı. Özellikle Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bölünmüş yollara çok büyük önem verdi. Şu anda 19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı. Kazalar artık yoldan değil genelde sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Onlar da trafik kaidelerine uyarsa problem ortadan kalkar. Çünkü giden her can gerçekten yüreğimizi yakıyor."

Muhabir: Canan Tükelay

Anahtar Kelimeler:
BAKAN EROĞLUKurban BayramıTürkiye
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