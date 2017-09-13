Borca giden kaynaklar hizmete dönüştü

DİYARBAKIR(AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, devletin imkanını halka hizmet olarak yansıtarak ilçeyi hak ettiği konuma ulaştırmak için birbiri ardına projeler hayata geçiriyor.

Silvan'ın 2 yıl önce müşterek düzenlenen operasyonlarla çukur kazıp, barikat kuran teröristlerden temizlenmesinin ardından, ihya çalışmalarına, görevlendirme yapılan belediye büyük destek sunuyor.

DBP'li yönetim döneminde birçok belediye hizmetinden yoksun kalan ilçe, Belediye Başkan Vekili Çelik'in talimatıyla hayata geçirilen projelerle hizmetle tanışıyor.

İlçede temizlikten asfalta, içme suyundan yola, çocuk, kadın ve gençlere yönelik merkezlerden sosyal alanlara kadar uygulanan rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra, "Meslek Edi̇ndi̇rme Akademi̇si̇ ve Staj Merkezi̇", "Kültür ve Sanat Merkezi̇", "Kentsel Dönüşüm", "Si̇lvan Entegre Katı Atık", "Kırsal Mahallelere 20 Cep Park", "Engelli̇ Yaşam Merkezi̇", "Tari̇hi̇ Eserleri̇ Gün Yüzüne Çıkarma, Rölöve, Resti̇tüsyon ve Restorasyon" gibi çok sayıda proje uygulanıyor.

"Hizmet olarak yansımayan bir borç"

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi devraldıklarında ciddi anlamda borç yüküyle karşılaştıklarını söyledi.

DBP'li belediyenin 36 milyon lira borcu bulunduğuna işaret eden Çelik, "Kurumsal düzende işlemeyen, adeta kara düzen bir belediye yönetimiyle karşılaştık. Borç var ama hiçbir şekilde hizmete dönmeyen, hizmet olarak yansımayan bir borç. Biz bunu yolsuzluk olarak adlandırıyoruz." diye konuştu.

Bu amatör yaklaşımın yıllar içerisinde böylesine bir kadim kenti yok ettiğini vurgulayan Çelik, "Tarihiyle ve diğer değerleriyle ciddi anlamda bir yıpranma söz konusu. Biz şu aşamada belediyeyi devraldığımızda öncelikle bunlara dönük bir çalışma başlattık. Artık belediyenin, devletin kaynaklarını doğrudan vatandaşa ulaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe belediye hizmetine kavuştu

İlçenin en büyük eksiklerinden birinin de altyapı olduğunu bildiren Çelik, hızla başlattıkları altyapı çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Çelik, ardından üstyapı ile ilgili çalışmalara başlayacaklarına işaret ederek, kardeş belediyelerle ilçede prestij caddeler oluşturmayı düşündüklerini dile getirdi.

İlçede altyapı çalışmalarının olduğu yerlerde asfalt çalışması da yapılacağını vurgulayan Çelik, Silvan'da ayrıca kent meydanı oluşturmak istediklerini kaydetti.

Çocuk ve gençler için alanlar oluşturuldu

Çelik, ilçede çocuk ve gençler için de alanlar oluşturduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ilçedeki 3 mahallede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve kardeş Gebze Belediyesinin iş birliğiyle planladığımız yaklaşık 2 milyonluk kent park ve semt sahaları çalışmamız var. Üç mahallemizde de çocuklarımız basketbol, voleybol ve futbol sahalarıyla buluşacaklar, spor yapacaklar. Bu konuda ihale yapıldı, yer teslimi aşamasındayız."