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Borsan Grup'tan yerli LED armatürler

- Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ölmez: - "İthal ürünlerin artık sıkı denetimden geçirilmesi ve bitmiş ürünlerin ithalatında uygulanan ilave vergi, bizim gibi yerli üreticileri motive etti. Bu motivasyon ile zaten hedefimiz olan yerli LED ürün imalatı planlamamızı hızlandırdık"

Borsan Grup'tan yerli LED armatürler

- Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ölmez: - "İthal ürünlerin artık sıkı denetimden geçirilmesi ve bitmiş ürünlerin ithalatında uygulanan ilave vergi, bizim gibi yerli üreticileri motive etti. Bu motivasyon ile zaten hedefimiz olan yerli LED ürün imalatı planlamamızı hızlandırdık"

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
Borsan Grup'tan yerli LED armatürler

İSTANBUL (AA) - Borsan Grup, 33 yıllık sanayi tecrübesini, yerli üretim LED aydınlatma ürünlerine taşıdı.

Borsan Grup'tan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesinde yer alan Borled markasının yeni LED ürünleri, Ankara'da gerçekleştirilecek olan A-Tech Fuarı'nda müşteriler ile buluşacak.

Borled, yeni fabrikasında 15 bin metrekarelik alanda yeni yatırımlar gerçekleştirdi. 1 yıllık çalışmayla sadece Türkiye'de değil, dünyada 75 farklı ülkede pazarlar araştırıldı ve yoğun talep gören kalite seviyesi ve ürün çeşitliliği belirlendi.

Mevcut üretimlerde yenilikler yapılmasının yanı sıra LED teknolojisiyle üretilen armatürler hazırlandı. LED ürünlerinin Türkiye’deki üretimine Kasım 2017’de başlayan Borled, sektörde bu ürün grubuna 3 yıl üretici garantisi veren ilk şirket oldu.

Aralık ayında satışına başlanacak olan LED ürün grubu 2018 yılında ihracat yaptığı 75 ülkede de satışa sunulacak. Ankara Congresium'daki standında yeni ürünlerin yanı sıra grubun diğer alanlarda üretim yaptığı kablo ve mobilya ürünleri de sergilenecek.


- "Hedefimiz olan yerli LED ürün imalatı planlamamızı hızlandırdık"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getirmesi nedeniyle A-Tech 2017 Fuarı’nı önemsediklerini ve üretim yapan 5 fabrikanın ürünleriyle yer aldıklarını ifade etti.

Ölmez, ilk kez Borled markasıyla görücüye çıkaracakları LED ürün grubunun fuardaki en büyük heyecanları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomi Bakanlığımızın Temmuz 2017'de yayımladığı genelge ile ithalatta, özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlerde, TSE üzerinden denetim ve kontrolleri ciddi bir şekilde artırması sektör ve yerli üretici açısında çok olumlu bir gelişmeydi. İthal ürünlerin artık sıkı denetimden geçirilmesi ve bitmiş ürünlerin ithalatında uygulanan ilave vergi, bizim gibi yerli üreticileri motive etti. Bu motivasyon ile zaten hedefimiz olan yerli LED ürün imalatı planlamamızı hızlandırdık. Yoğun çalışarak planlarımızın kısa zamanda hayata geçmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Borled markası altında üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin sağlayacağı tasarrufla Türkiye’nin verimli doğal kaynak kullanımı yaklaşımına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz."


Anahtar Kelimeler:
Borsan GrupLED Armatür
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