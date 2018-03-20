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Bosna Hersek'te sel: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü

Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca köylerinde Sava Nehri'nin taşması sonucu sel meydana geldi.

Bosna Hersek'te sel: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü

Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca köylerinde Sava Nehri'nin taşması sonucu sel meydana geldi.

20 Mart 2018 Salı 19:11
Bosna Hersek'te sel: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü

GRADİSKA (AA) - Bosna Hersek'in kuzey kesimindeki Gradiska ve Kozarska Dubica şehirleri ile Vrbaska, Bistrica ve Gasnica köylerinde Sava Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda ev ile iş yeri hasar gördü.

Ülkenin kuzey kesimlerinde yaşayan halk, artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların erimesi sonucu yaşanan taşkınlardan endişe duyduklarını ifade etti.

Gradiska Belediyesi Sivil Koruma Daire Müdürü Slobodan Knezevic, Sava Nehri'nin normal seviyesinin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Nehrin taşması sonucu en kritik durum Vrbaska, Bistrica ve Gasnica köylerinde yaşanıyor." dedi.

"Vatandaşlara kum ve çuval yardımı yapıyoruz ancak nehrin akıntısı son derece güçlü"

Bölgede oluşabilecek daha büyük su taşkınlarına karşı önlem aldıklarını aktaran Knezevic, "Bu sabah yedi evin hasar gördüğü bildirildi. Vatandaşlara kum ve çuval yardımı yapıyoruz ancak nehrin akıntısı son derece güçlü." diye konuştu.

Bistrica köy sakini 70 yaşındaki Milka Rajlic de "Komşularımın, ailemin evlerini su bastı. Sava'nın, Hırvatistan üzerinden taşmasıyla bu gece su altına kalmaktan endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Sava, normal seviyesinden 10 metre yükseldi

Milan Vilic ise Sava Nehri'nin bu kadar yükseldiğine şahit olmadığını söyleyerek, nehrin "adım adım" taştığını ve tüm köyün su altında kalmasından korktuğunu belirtti.

Bu arada, Hırvatistan'ın orta kesimindeki Jasenovac'da da nehrin taşması sonucu sel meydana gelmiş, son 50 yılda en yüksek seviyesine ulaşan Sava'nın, normal seviyesinden 10 metre yükseldiği bildirilmişti.

Muhabirler: Gorana Jakovljevic, Lejla Bıogradlıja

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