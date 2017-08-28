Bosna Hersek'teki 'Markale katliamı' kurbanları unutulmadı

SARAYBOSNA

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Sırp birlikleri tarafından başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlenen havan topu saldırısında ölen 43 kişi, katliamın 22'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Havan topunun atıldığı "Gradska Trznica" binasının girişinde bulunan ve üzerinde katliamda hayatını kaybeden 43 kişinin adlarının yazılı olduğu anıtın önünde düzenlenen törene çok sayıda devlet temsilcisi ve kurban yakını katıldı.

Törende, hayatını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından dualar edildi, anıta çiçek bırakıldı.

Katliamda kardeşi Muhammed Kukic'i kaybeden Dika Loncar, havan topu saldırısı sırasında kardeşinin sırtından ve başından darbe aldığını ifade ederek "Kardeşimi hastaneye götürdüklerini televizyonda gördüm." dedi.

Saraybosna Kantonu Bosna Savaşı Sivil Kurbanlar Birliği Başkanı Senida Karovic de yaşananları asla unutturmayacaklarına işaret ederek yetişen genç nesle Bosna Hersek'te neler olduğunun öğretilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Pazar yerine iki saldırı düzenlendi

Saraybosna'yı kuşatan Sırp birlikleri tarafından, Markale pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te düzenlenen havan topu saldırısında 68 kişi ölmüş, 144 kişi ağır yaralanmıştı. Savaşın sonlarına doğru 28 Ağustos 1995'te Markale'ye düzenlenen ikinci havan topu saldırısında 43 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi ağır yaralanmıştı.

Muhabir: Alma Çekovic, Lejla Bıogradlıja