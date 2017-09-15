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Bosna Hersek'ten Arakan Müslümanlarına yardım

Cuma namazının ardından Bosna Hersek genelindeki tüm camilerde Arakan Müslümanları için yardım toplandı.

Bosna Hersek'ten Arakan Müslümanlarına yardım

Cuma namazının ardından Bosna Hersek genelindeki tüm camilerde Arakan Müslümanları için yardım toplandı.

15 Eylül 2017 Cuma 16:19
Bosna Hersek'ten Arakan Müslümanlarına yardım

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşler Başkanlığı) talimatıyla cuma namazının ardından ülke genelinde ve Boşnak diasporasındaki tüm cami ve mescitlerde Arakan Müslümanları (Rohingya) için yardım toplandı.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin başimamı Mensur Malkic, cuma hutbesinde Arakan Müslümanlarına yönelik sürgün ve katliama dikkati çekerek, "İki yıl önce de minberlerimizden Arakan Müslümanlarına yönelik sessiz soykırıma işaret etmiştik. O zaman da bu insanlar için yardım toplayıp kendilerine ulaştırmıştık." dedi.

Myanmar hükümetinin ülkedeki Müslümanlara yönelik soykırımın son aşamasına geçtiğini vurgulayan Malkic, Arakan Müslümanlarının onlarca yıldır sistematik sürgüne maruz kaldıklarını hatırlattı.

"Rohingyaların karşılaştığı bu soruna çözüm bulamayan dünyanın ayıbıdır"

Yüzbinlerce Arakan Müslümanının son yaşananlar nedeniyle evini terk ettiğini ve binlercesinin de öldürüldüğünü aktaran Malkic, "Bu rakamlar, Arakan Müslümanlarının toplam nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor. Bu zulüm devam eder, suçlulara karşı hiçbir yaptırım uygulanmazsa Myanmar'da Rohingya diye bir topluluğun varlığından söz edilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunun yaşananlara karşı tepkisiz kaldığına dikkati çeken Malkic, "Myanmar'da yaşananlar, masum sivillerin, yaşlıların, çocukların ve kadınların öldürülmesine göz yuman ve Rohingyaların karşılaştığı bu soruna çözüm bulamayan dünyanın ayıbıdır." dedi.

Malkic, BM'nin ve diğer uluslararası saygın kuruluşların, tıpkı Bosna'daki savaşta olduğu gibi bir kez daha "dilsiz" kalmasına, yaşananları sessizce izlemesine tepkisiz kalamadıklarını ifade etti.

Muhabir: Sanela Crnovrsanin

Anahtar Kelimeler:
Arakan MüslümanlarBosna HersekDünyaRohingya
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