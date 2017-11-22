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'Bosna Kasabı'na müebbet

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan Ratko Mladic'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden müebbet hapis cezası verdi.

'Bosna Kasabı'na müebbet

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan Ratko Mladic'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden müebbet hapis cezası verdi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 16:00
'Bosna Kasabı'na müebbet

LAHEY

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), "Bosna Kasabı" olarak bilenen eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemede, Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını yapan Mladic'in karar duruşması yapıldı.

Mladic, duruşmada "insanlığa karşı suçlar", "soykırım" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapse mahkum edildi.

Mladic, 11 maddelik iddianamede yer alan suçlamaların 10 tanesinden suçlu bulundu.

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa şehrinde 1995'te Sırp askerlerin yaptığı ve 8 binden fazla Boşnak erkeğin öldürüldüğü soykırımdan da ceza alan eski Sırp general, iddianamenin ilk maddesinde yer alan Kluc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde de "soykırım" yapıldığı suçlamasından ceza almadı.

Mladic, iddianamedeki Srebrenitsa soykırımının yanı sıra sürgün, yok etmek, esir almak, öldürmek, sınır dışı etmek, insanlık dışı eylemler ve sivillere karşı hukuka karşı saldırılardan suçlu bulundu.

Muhabir: Kayhan Gül


Anahtar Kelimeler:
BosnaBosna KasabıDünyaRatko Mladic
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