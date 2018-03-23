Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116404
ALTIN
171.572
DOLAR
3.9608
STERLİN
5.5768
EURO
4.8861
Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak
Türk hakemler milli maçlarda görev...
'İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum'
'İki ülkenin de Dünya Kupası'na...
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na doğru
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na...
Sixers, Ersan'la kazandı
Sixers, Ersan'la kazandı

Bosna'daki savaşın çığlığı, terk edilmiş evlerde bugün de yankılanıyor

Bosna Hersek'te evlerin yarısına yakınının tahrip edildiği savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen 112 bin civarında terk edilmiş harabe ev bugün de savaşın izlerini taşımaya devam ediyor.

Bosna'daki savaşın çığlığı, terk edilmiş evlerde bugün de yankılanıyor

Bosna Hersek'te evlerin yarısına yakınının tahrip edildiği savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen 112 bin civarında terk edilmiş harabe ev bugün de savaşın izlerini taşımaya devam ediyor.

23 Mart 2018 Cuma 12:36
Bosna'daki savaşın çığlığı, terk edilmiş evlerde bugün de yankılanıyor

SARAYBOSNA - EMRE BAŞTUĞ - (AA) - Bosna Hersek'te evlerin yarısına yakınının tahrip edildiği savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen 112 bin civarında terk edilmiş harabe ev bugün de savaşın izlerini taşıyor.

1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın çığlığı bugün de bu evlerde yankılanmaya devam ederken, sahipleri tarafından terk edilmiş, atılan top mermilerinden zarar görmüş bu evler 25 yıl sonra da savaşın hayaletini misafir etmeye devam ediyor.

Resmi rakamlara göre, savaş başlamadan önce Bosna Hersek'teki konut sayısı 1,1 milyon civarındayken, 3,5 yıl süren savaşta bu konutlardan 453 bini zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Yıkılan ya da zarar gören konutların büyük çoğunluğu onarılsa da hala ülke genelinde 112 bin "savaş mağduru" konut kullanılamaz halde duruyor.

Harabe evler savaşın izlerini tüm çıplaklığıyla göstermeye devam ederken, bu evlerin kırsal kesimlerin yanı sıra büyük şehirlerde ya da bu şehirlerin hemen yanı başındaki mahallelerde görülmesi mümkün.

2,2 milyon insanın savaşta göç ettiği ancak savaşın ardından 1 milyondan fazla insanın geri döndüğü ülkede, yıkılmış veya zarar görmüş bu evler mülk sahiplerinin kendi çabaları ya da devlet, uluslararası toplum ve yerel yönetimlerin destekleriyle onarıldı, yeniden yaşanılabilir hale getirildi.

Savaşta göç edenlerin yüzde 55'i evlerine geri döndü

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, Bosna Savaşı'nda ülkede kayıtlı evlerin yüzde 42'sine zarar verildiği veya yıkıldığı belirtilirken, bu evlerin ufak, orta ve ağır olarak farklı derecelerde tahribata uğradığı kaydedildi.

Savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından bir süre da tahribatın devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, şu ana kadar 341 bin hasarlı konutun yeniden yapıldığı ve bu sayının zarara uğramış evlerin yüzde 75'ine tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Savaş sonrasında yaklaşık 200 bin konut farklı uluslararası ve yerel yardımlarla yeniden yapıldı. Az hasar görmüş binaların tamiri ise mülk sahiplerince gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerden alınan bilgilere göre, 112 bin civarında konut ise hala onarılamadı." ifadelerine yer verildi.

Savaşta göç edenlerin yüzde 55'e yakının evlerine döndüğü aktarılan açıklamada, geri dönüşleri teşvik amaçlı yeniden yapılanma için 250 milyon avroya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, devletin tüm kademeleriyle etnik ya da dini bir ayrım gözetmeksizin geri dönüşleri teşvik ettiği belirtilirken, evlerine geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlandığı ve insanların yeniden entegrasyonunu güçlendirme konusunda destek verildiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Bosna SavaşıGeri DönüşlerHarabeSığınmacılarYıkılmış Evler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böylesi filmlerde bile olmaz: Ölen annesi erkek çıktı
Böylesi filmlerde bile olmaz: Ölen annesi erkek çıktı
'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı
'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı
Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı
Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı
Fransa'da rehine operasyonu
Fransa'da rehine operasyonu
Başbakan Yardımcısı Şimşek Vodafone standını ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı Şimşek Vodafone standını ziyaret etti
Başbakan Yıldırım: Erbil'e uçuşlar için hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz
Başbakan Yıldırım: Erbil'e uçuşlar için hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz
AB, Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı aldı
AB, Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı aldı
Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim