Böyle armut sevgisi görülmedi: Ambulansa binerken bile yedi



Bursa'nın İznik ilçesinde yaralı halde bulunan alkollü şahsın ambulansa taşınırken elindeki armudu yemeye devam etmesi dikkat çekti. Aynı şahsın, gün içinde acil servise üç kez getirildiği ortaya çıktı. Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde kolundan yaralı halde kaldırımda yarı çıplak halde yatan alkollü vatandaş, sedye üzerinde ambulansa konulurken elindeki armudu yemeyi de ihmal etmedi. Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. 155'i arayan bir kişi, kaldırımda yarı çıplak hareketsiz yatan biri olduğunu ihbar etti.

ARMUDU ELİNDEN BIRAKMADI

Olay yerine giden polis, yerde yatan kişinin Z.D. (46) olduğunu tespit etti. Yüksek oranda alkol aldığı tespit edilen şahsı ayağa kaldırmakta güçlük çeken ekipler, çareyi ambulans çağırmakta buldu. 112 ekiplerinin sedyeye koyduğu Z.D, elindeki armudu yiyerek ambulansa bindi. Rahat tavırları ile dikkat çeken Z.D’nin bugün acil servise üçüncü gidişi olduğu öğrenildi. 112 yetkilileri, kolunda kesik oluşan kişiye bugün üçüncü kez müdahalede bulunduklarını ifade etti.