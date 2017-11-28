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Boyner'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık AŞ yönetici kadrosuna e-ticaret genel müdür yardımcısı olarak Aslı Yaşasın Öztap katıldı.Boyner açıklamasına göre, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden...

Boyner'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık AŞ yönetici kadrosuna e-ticaret genel müdür yardımcısı olarak Aslı Yaşasın Öztap katıldı.Boyner açıklamasına göre, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden...

28 Kasım 2017 Salı 10:22
Boyner'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık AŞ yönetici kadrosuna e-ticaret genel müdür yardımcısı olarak Aslı Yaşasın Öztap katıldı.

Boyner açıklamasına göre, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Öztap, aynı üniversitede işletme yüksek lisansını tamamladıktan sonra, California Üniversitesi Irvine'da dijital pazarlama programına katıldı. Öztap, çalışma hayatına 2005 yılında Kariyer.net’te başladı. Kariyerinin ilk 5 senesinde Hürriyet.com.tr, Fikrimuhim.com gibi web tabanlı projelerde yöneticilik yaptı.

2010 yılında Türkiye'nin ilk ev, yaşam ve dekorasyon alışveriş sitesi Evmanya.com'u kuran Öztap, Mart 2012 itibarıyle Doğan Online bünyesine katılan Evmanya.com'un CEO'luk görevini 2016 Eylül ayına kadar yürüttü.

Evmanya.com’daki 6 yıllık deneyiminin ardından, 2016-2017 döneminde Trendyol, Vivense, Simit Sarayı, Yataş gibi şirketlere dijital dönüşüm, süreç geliştirme gibi alanlarda danışmanlık veren Öztap, Kasım 2017’de Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ekibine e-ticaret genel müdür yardımcısı olarak katıldı. Öztap, ayrıca Kurucu üyesi olduğu Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) yönetim kurulu üyeliğini de yapıyor.

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BoynerBoyner'de üst Düzey Atama
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