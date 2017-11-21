İSTANBUL (AA) - Boyner’in yılda 2 kere uyguladığı "Çılgın Kelebek İndirimi", 17-19 Kasım'da gerçekleştirildi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin olduğu ve büyük ilgi gören "Çılgın Kelebek İndirimi" boyunca 37 kentteki 94 Boyner mağazasında 1,5 milyon ziyaretçi ağırlandı.

72 saatte satılan ürün adedi 570 bin oldu. "Çılgın Kelebek İndirimi"nde satılan ürünlerin adedi geçen yıla göre yüzde 50 artarken, ciro yüzde 65 yükseldi.

Boyner mağazalarından "Çılgın Kelebek İndirimi"nde en çok erkekler alışveriş yaptı. 3 gün süresince 170 bin adet erkekürünü satıldı. Erkekler pantolon, mont ve kazak almayı tercih ederken, kadınların tercihi daha çok çanta, bot ve parfüm oldu. Kadın çantası satışı geçen yıla göre yüzde 80 arttı.

Kozmetik kategorisinin de büyük ilgi gördüğü "Çılgın Kelebek İndirimi" boyunca, 3 günde 7 bin 141 adet parfüm satıldı. Kozmetik kategorisi alışverişi, geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 65 büyüme gösterdi.



Boyner tüketicileri, 3 günde 5 bini aşkın valiz, 2 bin 400 adet sırt çantası satın aldı. Geçen yılın kampanya sürecine göre yüzde 520 büyüme gösteren valiz satışları en ilgi çeken alışveriş oldu. Sırt çantası satışları da geçen yıla oranla yüzde 200’e yakın artış gösterdi. 3 günde 96 bin adet ayakkabı satışı da yapıldı.

Cevahir, İzmir Çiğli Kipa ve Ankara Ankamall Boyner, "Çılgın Kelebek"in en çok satış yapan mağazaları oldu. Ayvalık, Gaziantep Prime Mall, Marmara Forum, Beylikdüzü, Kocaeli Burda 41 Boyner satışlarını en çok artıran mağazalar olarak belirlenirken, Boyner mağazaları içinde 48 Boyner mağazası bugüne kadarki en yüksek cirolarını yaparak bir rekora imza attı.