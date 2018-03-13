Boynuz ve çeliği sanata dönüştürüyorlar

SİNOP (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Sinop'ta yaşayan 71 yaşındaki Cengiz Özekes, oğlu ile birlikte 128 yıllık aile mesleği olan bıçak yapımını devam ettiriyor.

Özekes, şehir merkezindeki atölyesinde, oğlu Kazım Özekes ile birlikte, el işçiliği ve sabırla, geyik ve manda boynuzlarının yanı sıra gül ağaçlarını, paslanmaz çelikle, adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.

Her biri kendi tasarımları olan av, mutfak, kamp bıçakları ile yöresel bıçaklar yapan baba ve oğul, 128 yıllık gelenekten gelen disiplinle kaliteden ödün vermeden çalışıyor.

Cengiz Özekes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dede mesleğine 1957 yılında babasının yanında çırak olarak başladığını belirterek, "Dedem Hüseyin, yaşadığı dönemde sanatkarlığı ile tanınmış bir tüfek ustasıymış. 1890 yılında tüfeğin yanı sıra el yapımı kaliteli bıçaklar yapmaya başlamış ve bunu oğlu Ali'ye de öğretmiş. Daha sonra Ali Özekes, kardeşi Kazım Özekes'e öğreterek bunun, aile mesleği olmasını sağlamış." diye konuştu.

Babası Kazım Özekes'in de emekli oluncaya kadar bu mesleği kendisine ve kardeşi Erdoğan'a öğrettiğini anlatan Özekes, "Kardeşim vefat etti. Ben de bu mesleği 4. kuşak olan 33 yaşındaki oğlum Kazım ile devam ettiriyorum.'' dedi.

Ailesinin Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde birçok ünlü isime özel bıçak yaptığını, kente gelen bakanlara bıçaklarından hediye ettiklerini anlatan Özekes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de özel bir bıçak yaptıklarını söyledi.

Özekes, bıçak sanatının sabır istediğini vurgulayarak, bıçak yapımında başta geyik boynuzu olmak üzere, manda boynuzu ve gül ağacının yanı sıra bazı tropikal ağaçlar ile pirinç ve birinci kalite karbon çelik kullandıklarını dile getirdi.

Kazım Özekes: "Bazı bıçaklara değer biçemiyoruz"

Kazım Özekes ise tamamen el işçiliğiyle yaptıkları bıçakların büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Ürettikleri bıçaklara yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep olduğunu dile getiren oğul Özekes, şunları söyledi:

"Bıçaklarımızın tasarımını tamamen kendimiz yapıyoruz. Yaptığımız bıçaklar, özel bıçaklar. Bazı bıçaklara değer biçemiyoruz. El emeği göz nuru var. Satmaya kıyamıyoruz. Bir devlet büyüğü, bir dost geliyor ona hediye ediyoruz. Bıçaklarımıza en çok bıçak koleksiyoncuları, bıçak meraklıları, el sanatına meraklı olan kişiler ve günlük kullanımda bıçağa ihtiyacı olanlar talep gösteriyor.''