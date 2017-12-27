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Bozdağ'dan CHP'ye Aldan için disiplin hukuku çağrısı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Milletvekili Aldan'ın KHK açıklamalarıyla ilgili, "CHP'yi, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla milletimize açıkça hakaret eden Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz." dedi.

Bozdağ'dan CHP'ye Aldan için disiplin hukuku çağrısı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Milletvekili Aldan'ın KHK açıklamalarıyla ilgili, "CHP'yi, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla milletimize açıkça hakaret eden Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:35
Bozdağ'dan CHP'ye Aldan için disiplin hukuku çağrısı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın kanun hükmünde kararnameler (KHK) hakkındaki açıklamalarıyla 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara, gazilere, şehit yakınlarına ve Türk milletine hakaret ettiğini belirterek, "CHP'yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, yayımlanan son KHK'ler hakkındaki açıklamalarıyla 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara, gazilere, şehit yakınlarına ve darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret ettiğini belirtti.

"Edep, ahlak, izan dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle Aldan'ı şiddetle kınadığını" aktaran Bozdağ, Aldan'ı, 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuz'da destansı bir mücadeleye, zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet etti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ayrıca CHP'yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz. Milletvekili Aldan hakkında disiplin süreci işletilmediği takdirde CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seviyesiz, edep,ahlak ve izan dışı üslup ve siyaset ile millete yönelik bu hakarete destek vermiş demektir. Bu asil milletin evlatları, tarihin her döneminde varlığına, birliğine, dirliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılan her saldırıyı, en son 15 Temmuz'da olduğu gibi kahramanca püskürtmüştür. Ne mutlu o kahramanlara, ne mutlu o kahramanları sevenlere ve sayanlara."

Aldan, katıldığı bir radyo programında 696. sayılı KHK'nin 121. maddesindeki düzenlemeyi eleştirmişti.

Muhabir: Kemal Karadağ



Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe GirişimiBaşbakan Yardımcısı Bekir BozdağCHP Muğla Milletvekili Ömer Süha AldanPolitika
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