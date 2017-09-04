BRICS Liderler Zirvesi devam ediyor

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Bizim katılımımız olmadan küresel sorunlar etkili şekilde çözülemez. BRICS olarak uluslararası barış ve kalkınmayı ilgilendiren alanlarda varlığımızı ve çözümlerimizi tek ses halinde ifade etmeliyiz." dedi.

Çin'in güneyindeki Fucien eyaletinde bulunan Şiamın kentinin ev sahipliğinde düzenlenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi kapsamında yuvarlak masa toplantısı öncesi karşılama töreni yapıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacop Zuma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile aile fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra liderler, BRICS Liderleri Yuvarlık Masa Toplantısı'na geçti.

Burada konuşan Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS, küresel ekonomi ve ticari korumacılık konularına değindi.

Dünyada yaşanan derin ve karmaşık değişimlerin BRICS ülkeleri arasındaki iş birliğini daha önemli hale getirdiğini belirten Şi, şunları kaydetti:

"Bizim katılımımız olmadan küresel sorunlar etkili şekilde çözülemez. BRICS olarak uluslararası barış ve kalkınmayı ilgilendiren alanlarda varlığımızı ve çözümlerimizi tek ses halinde ifade etmeliyiz. Ekonominin küreselleşmesini tüm ülkeler için açık, kapsamlı, dengeli ve yararlı hale getirmeliyiz. Açık dünya ekonomisini ve çok taraflı ticaret rejimini desteklemeli ve korumacılığa karşı çıkmalıyız."

Çin Devlet Başkanı, uluslararası düzenin tarafsız olması ve BRICS ülkelerinin küresel yönetişimde daha fazla rol alması gerektiğini ifade etti.

Şi ayrıca, Çin'in BRICS ülkeleri arasında yapılan ekonomi ve teknoloji alanındaki iş birliği ve değişim için 500 milyon yuan (76 milyon dolar) tahsis edeceğini ve uzun dönemli çalışmasını desteklemek için Yeni Kalkınma Bankasına 4 milyon dolar vereceğini açıkladı.

Zirveyi, dünya genelinde 80 ülke ve bölgeden 3 binden fazla basın mensubu takip ediyor.



Şi Cinping, Zuma ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ile BRICS, kuşak, yol ve ikili ilişkileri görüştüğü bildirildi.

Çin'in güneyindeki Fucien eyaletinin Şiamın kentinde düzenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi, Zuma ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin ile Güney Afrika ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren alanlarda, işbirliği, dayanışma ve güvenin artırılması gerektiğini belirten Şi, kültür, bilim, teknoloji, turizm, medya alanında çalışmaların artırılmasının önem arzettiğini ifade etti.

Uluslararası koşullar değişse bile Çin’in Afrika ile kazan- kazan temeline dayalı işbirliğinin aynı kalacağını belirten Çin Devlet Başkanı, Pekin yönetiminin, "Kuşak ve Yol inisiyatifi", "2063 Afrika Vizyonu" ve diğer projelerde Afrika birlikte çalışmak istediğini dile getirdi.

Çin lideri Şi, Çin’in Afrika’da barış ve kalkınmanın tesisi için desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma da BRICS Zirvesi’nin ev sahipliğini yapması dolayısıyla Çin’e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ikili ve çok işbirliği platformlarda alınan sonuçların tatmin edici olduğunu kaydetti.

Muhabir: Fuat Kabakçı