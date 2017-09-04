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BRICS Zirvesinde 'terör ve yolsuzlukla mücadele' vurgusu

Çin'deki BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'nde yayımlanan taslak bildiride, "terör ve yolsuzlukla mücadele"ye vurgu yapılarak, ticari korumacılığa tepki gösterildi.

BRICS Zirvesinde 'terör ve yolsuzlukla mücadele' vurgusu

Çin'deki BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'nde yayımlanan taslak bildiride, "terör ve yolsuzlukla mücadele"ye vurgu yapılarak, ticari korumacılığa tepki gösterildi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:09
BRICS Zirvesinde 'terör ve yolsuzlukla mücadele' vurgusu

ŞİAMIN (AA) - Çin'deki BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'nde yayımlanan taslak bildiride, "terör ve yolsuzlukla mücadele"ye vurgu yapılarak, ticari korumacılığa tepki gösterildi.

Çin'in liman kenti Şiamın'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye katılan liderler, "terör ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığı" vurguladıkları taslak bildirisinde, ticari korumacılığa ve Kuzey Kore'nin son nükleer denemesine de tepki gösterdi.

Terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmenin önemine dikkatin çekildiği taslak bildiride, terörü destekleyen, organize eden ve bu konuda sorumluluğu olanların hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, tüm ülkeler terörle mücadeleye kapsamlı yaklaşım sergilemeye çağrılarak, terörü finanse eden kanallar ve kaynaklarla mücadeleye de davet edildi.

Uluslararası topluma terörle mücadeleye karşı koalisyon kurulması çağrısı yapılan bildiride, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konudaki rolünün desteklendiği ve BM Güvenlik Kurulunun aldığı terörle mücadele konusundaki kararları etkili şekilde vurgulama çağrısında da bulunuldu.

Ticari korumacılığa tepki

Bildiride, ticari korumacılığa karşı çıkıldığı, küreselleşmenin nimetlerinden tüm insanlar ve ülkelerin faydalanması gerektiği kaydedilerek, açık ve kapsayıcı dünya ekonomisinin önemine işaret edildi. Ayrıca tüm ülkeler ticari korumacılığa karşı bu tutuma katılmaya davet edildi.

BRICS liderleri bildiride, Dünya Ticaret Örgütünce şekillendirilen şeffaf, ayrımcılık yapmayan, açık ve kapsayıcı çoklu ticaret sistemine bağlı olduklarının altını çizdi.

Yolsuzlukla mücadeleye vurgu yapıldı

BRICS ülkelerinin, kara para aklama, yasa dışı kazanç elde etme ve sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkileyen yolsuzluğa karşı mücadeleyi artıran çabaları destekledikleri kaydedilen bildiride, "BRICS Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu" dahil, yolsuzluğa karşı uluslararası mücadeleyi destekliyoruz." denildi.

Taslak bildiride, Pyongyang yönetiminin hidrojen bombası denemesine tepki gösterilerek, "Devam eden gerilim ve Kore Yarımadası'nda süregelen nükleer mesele hakkında derin endişelerimizi bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zirvenin asıl sonuç bildirisinin ise yarın yapılacak "Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yükselen Pazarlar Toplantısı"ndan sonra yayımlanması bekleniyor.

BRICS liderleri ve davetli Mısır, Meksika, Tayland, Gine ve Tacikistan liderleri ile eşleri, onur yemeğinde bir araya gelecek.

Zirveyi, dünya genelinde 80 ülke ve bölgeden 3 binden fazla basın mensubu takip ediyor.

Muhabir: Fuat Kabakçı

Anahtar Kelimeler:
BRİCSÇinDünyaŞiamın
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