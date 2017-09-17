Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33....
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya oldu
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya...
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı

Brüksel'de 'Arabasız Gün' etkinliği

Kent sakinleri, Brüksel'in 19 bölgesinde etkinlik kapsamında arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.

Brüksel'de 'Arabasız Gün' etkinliği

Kent sakinleri, Brüksel'in 19 bölgesinde etkinlik kapsamında arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.

17 Eylül 2017 Pazar 16:28
Brüksel'de 'Arabasız Gün' etkinliği

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği sayesinde cadde ve sokaklar, yayalar ve bisikletlilere kaldı.

Brüksel'in 19 bölgesinde yollar, saat 09.30-19.00 arası araç trafiğine kapatıldı. Kent sakinleri, arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.

Boşalan yollarda bazıları yürümeyi tercih ederken, bazıları da bisiklet ve kaykaylarıyla gezmeyi tercih etti. Gün kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde oyunlar, spor müsabakaları ve müzik dinletileri düzenledi.

Sadece otobüs, taksi ve özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği gün dolaysıyla kentte toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.

Arabasız Gün etkinliği kapsamında toplu taşıma araçları, ambulans ve itfaiye araçlarına kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 ilde 'Narko-metruk' uygulaması
81 ilde 'Narko-metruk' uygulaması
Görevlendirme yapılan belediyelerden eğitim seferberliği
Görevlendirme yapılan belediyelerden eğitim seferberliği
TSK operasyonlarındaki sivil hassasiyeti
TSK operasyonlarındaki sivil hassasiyeti
İmamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına
İmamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına
Sarayın saatleri usta ellere emanet
Sarayın saatleri usta ellere emanet
Başbakan Yıldırım ilk ders zilini Şanlıurfa'da çalacak
Başbakan Yıldırım ilk ders zilini Şanlıurfa'da çalacak
İlk ders zili yarın çalacak
İlk ders zili yarın çalacak
Antalya Adrasan'da Tur otobüsü kaza yaptı, 4 ölü 27 yaralı var
Antalya Adrasan'da Tur otobüsü kaza yaptı, 4 ölü 27 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim