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30 Mayıs 2017 Salı 17:06

Bu da dijital mezar taşı

 Slovenya'da dijital mezar taşı kulanıldı.

Bu da dijital mezar taşı
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Bu da dijital mezar taşı
   Slovenya'da dijital mezar taşı kulanıldı.hava koşullarına dayanıklı ilk olma özelliğine sahip dijetial mezar taşı görenleri şaşkına çeviriyor.Slovenya'nın ikinci büyük şehri olan Maribor'da bulunan bir mezarlığa yerleştirilen bu 'fütüristik' mezar taşı, resim, video ve diğer dijital içerikleri gösterebiliyor. Hava koşullarına dayanıklı olan cihaz, sensörlerle de destekleniyor.
   Cihaz, ilk bakışta diğer mezar taşlarından ayırt edilemiyor. Fakat önünde durulduğu zaman sensörler harekete geçiyor ve dijital içeriği oynatabilen interaktif bir ekran haline geliyor. Ayriyeten dijital mezar taşına, kişiyle ilgili hatıra niteleği taşıyan videolar,resimler ve müzikler eklenebiliyor. İsterseniz bir roman dahi ekleyebilirsiniz.
   Sahip olduğu sensörler sayesinde, etrafında biri yokken ekranda sadece kişinin adını, doğum ve ölüm yıllarını gösteriyor. Cihaz kendini uyku moduna alarak, sadece isim, doğum ve ölüm yıllarını göstermesinin, enerji tasarrufu konusunda yararı oluyor ve mezar taşının ömrünü uzatıyor. 48 inçlik dokunmaitk ekrana sahip bu cihazın, yapımcısı tarafından, dünyadaki ilk dijital mezar taşı olduğu iddia ediliyor.Hava koşullarına dayanıklı, dokunmatik ekrana sahip ve dijital içerikleri görüntüleyebilen mezar taşının fiyatı ise 3,000 euro olacak şekilde satışa sunuldu.
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Anahtar Kelimeler
Dijital Mezar Taşı
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