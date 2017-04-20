Bu genelevde rezervasyonlar internet üzerinden

Dünyanın ilk seks robotlarının çalıştığı genelevi Barselona'da kuruldu.Barselona'da Lumi Dolls isimli dünyanın ilk seks robotlarının olduğu genelevi kuruldu. Genelevde rezervasyonlar internet üzerinden yapılıyor.Her bir modelin karakterine dair bilgileri söz konusu genelevin internet sitesinde bulunabiliyor. Modellerin vücut ölçüleri ve yetenekleri de web sitesinde detayları ile anlatılıyor.Bu robotlar elbette bir canlı olmadıkları için herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip değiller. Ancak bu robotlarla birden fazla kişinin ilişki yaşayacak olmasıyla robotlarda kullanılan silikon maddenin diğer insanlardaki hastalığı aktarabileceği ve bu nedenle de koruyucuyla ilişkinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.İnsan olmayan, tamamen duygusuz ve kendi iradesi olmayan; insana benzeyen ancak insanın geliştirdiği yazılım ve donanımın birleşiminden oluşan bu robotlarla ilişki yaşanmasının insanlarda tramvatik psikolojik problemlere yol açabileceği uzmanlar tarafından söyleniyor ve tartışılıyor.Bu konuyla ilgili net bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.Posta