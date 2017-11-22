DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, "AK Parti'nin gelişiyle biz var olduğumuzu hissettik. Bu AK Parti ve Cumhurbaşkanımız sayesinde oldu. Gerçekten bu hükümet döneminde azınlıkların yüzü gülmeye başladı. Asık suratımız gülüşlerle zenginleşti." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Ateşyan, doğum yeri Silvan ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Adem Çelik ile makamında görüşen Ateşyan, Selahaddin-i Eyyubi ve daha önce Ermeni Kilisesi olan Belediye camilerinde incelemelerde bulundu.

Ateşyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenilerin, Cumhuriyet döneminde çok sıkıntı çektiklerini söyledi.

"İnsanlar Hristiyan olduklarını bile söylemeye cesaret edemiyorlardı. Bizim, Rum, Musevi ve Bulgarların vakıflarımızı çökertmek için binlerce emlağımız elimizden alındı. O dönemlerde bir cumhurbaşkanı bir başbakan ile görüşmek bile rüyaydı." ifadelerini kullanan Ateşyan, tüm bunların 2002 yılında değiştiğini belirtti.

"AK Parti'nin gelişiyle var olduğumuzu hissettik"

Ateşyan, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin gelişiyle biz var olduğumuzu hissettik. Kimliğimiz bize verildi, elimizden alınan emlakların bir kısmı bize geri iade edildi. Bu AK Parti ve başında olan Cumhurbaşkanımız sayesinde oldu. Emlaklarımızın gelişiyle bazı vakıflarımız kendilerini toparlayabildiler, sıkıntılarını giderdiler. Diğer taraftan 'din değişimi' diye bir şey yoktu, mahkeme ile olurdu. Ama şimdi mahkeme ile değil nüfus dairesine gidiyorsun yeni kimliğini alıyorsun ve dinini Hristiyan, Musevi yazdırabiliyorsun veya açık bırakıyorsun. Kiliselerimizi onarmakta sıkıntı çekiyorduk ama bugün çok rahat kiliselerimizi onarıyoruz. Kiliselerimizi, okullarımızı, hastanemizi, mezarlıklarımızı çok rahatlıkla yaşatabiliyoruz. Bütün bunları Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti'ye borçluyuz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, azınlıklar konusunda eleştirilerde bulunduğu hatırlatan Ateşyan, o sırada Merkel ile olan diyaloğuna ilişkin şunları kaydetti:

"Ben, 'Bu konuşma tarzınızla siz Başbakanımızı yargılıyorsunuz.' dedim. Kendisi de, 'Yargılamıyorum.' dedi. 'Bakın' dedim AK Parti geldikten sonra bu ülkede çok şey değişti. Azınlıkların bütün sorunları giderilmemiş fakat çoğu giderildi, mutluyuz. Çünkü gerçekten bu hükümet döneminde azınlıkların yüzü gülmeye başladı. Asık suratımız gülüşlerle zenginleşti."

"Dini kurumları harabeye çevirmek insanlığa yakışmaz"

Ateşyan, Türkiye'den beklentilerine de değinerek, hala talep ettikleri emlaklarının bulunduğunu, vakıfların maddi olarak ayakta kalabilmesi için onların iade edilmesini, ayrıca Patrikhane ve cemaatin tüzel kişiliğinin tanınmasını istediklerini dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın 2015 yılında Sur ilçesi ile bölgedeki diğer bazı il ve ilçelerde ibadethanelere verdiği zarara ilişkin Ateşyan, "Dini kurumlara cami, kilise, sinagog veya cemevi olsun, Tanrı'nın isminin seslendirildiği bir yere saldırmak, orayı harabeye çevirmek insanlığa yakışmaz. Onlara biz insan diyemeyiz." diye konuştu.

Muhabir: Hasan Namlı,Yusuf Batı