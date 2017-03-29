Bu illerde oturanlar dikkat,elektrik kesintisi olacak

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 31.03.2017 tarihinde bakım çalışmaları nedeniyle 3 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 31.03.2017 tarihinde “planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları” kapsamında Ankara, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.Buna göre kesinti yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:Ankara “Ankara ili Etimesgut ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Göksu Mahallesi 97. ve Sivas Kongresi sokaklarına enerji verilemeyecektir.Ankara ili Polatlı ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karapınar Mahallesi Aşağı Sokağına, Çimenceğiz Mahallesi ve Beyceğiz Mahallelerine enerji verilemeyecektir.”Kırıkkale “Kırıkkale ili Balışeyh ilçesine 09.00-16.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hüseyin Oba Köyü sokaklarına enerji verilemeyecektir.”