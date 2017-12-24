Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı?" dedi.

'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı?" dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:21
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Divan Başkanlığında Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye, kadın erkek eşitliliği, güçlü bir sosyal devlet, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istediklerini söyledi.

"Biz demokrasiden, kadın erkek eşitliği, üniversitelerin özgürce konuşabildiği bir Türkiye’den yanayız. Eğer bunları yapabilirseniz kendi ülkenizde demokrasiden anca söz edebilirsiniz." diyen Kılıçdaroğlu, şunları savundu:

"Geçmişte, bir değişiklik yapıldı Yargıtay ve Danıştayda. 160 militan Yargıtaya hakim olarak tayin edildi. Danıştaya da tayin edildi. Yanlış hatırlamıyorsam 52 hakim. Bunların yüzde 99’u FETÖ'cüydü. Bunlara sadece ve sadece ben karşı çıktım. Yargıtaya, Danıştaya yaptığınız atamalar yanlıştır, bunlar yargıyı katletmektir diye söyledik. Defalarca söyledik. Ama atamayı yapanlar 'Hayır biz haklıyız' dediler. Gün geçti, devran döndü, Danıştay ve Yargıtaydan 160 hakimi görevlerinden aldılar ve bunların büyük bir kısmı şimdi hapiste. Kim atadı bunları? Atayanlar hesap veriyor mu? Vermiyorlar. Karşı çıkanlara şimdi 'FETÖ’cü' diyorlar. Eğer bu ülkeye FETÖ’yü bela yaptılarsa bela yapanlar şu anda iktidarlar. FETÖ’yü başımıza bela edenlerden birisi şu anda cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Eğer bu ülkede, bir FETÖ’cü arıyorsanız o FETÖ'cü orada oturuyor. Haksızken haklı olmanın yollarını arıyorlar."

Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü kaymakamları, hakimleri, valileri, paşaları, akademisyenleri, CHP'nin tayin etmediğini belirterek, "Hepsinin altında sizin imzanız var. Nasıl utanmadan, sıkılmadan kalkıp bizi suçluyorsunuz. Akıl tutulması diye bir şey var. Biz buna izin vermeyeceğiz. FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkıncaya kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." yorumunu yaptı.

"Bir şeyden daha vatandaşlarım emin olsunlar 20 Temmuz’da bir sivil darbe olmuştur. 15 Temmuz’da bir darbe girişimi olmuştur. Bu ülkenin insanları, vatandaşları bu darbe girişimini püskürtmüştür, TBMM sabaha kadar görevinin başında kalmıştır ve darbeyi püskürtmüştür." değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ama 20 Temmuz’da darbe girişimi fırsat bilinerek bir sivil darbe yapılmıştır. OHAL ilan edilmiştir. Dört siyasi parti parlamentoda, üniversiteler de sivil toplum örgütleri de darbeye açık ve net tavır koymuştur. Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı? Hayır, bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. 'Acaba CHP’yi de nasıl sustururuz' diye. Senin feriştahın gelse CHP’yi susturamaz. İzledikleri yöntem FETÖ’nün 15 Temmuz öncesi izlediği yöntemdir. Aynı yöntemi izliyorlar şimdi."

Muhabir: Emrah Yaşar


Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı KılıçdaroğluEskişehirİl Başkanlığı KongresiPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor
Çöp bidonları sokak köpekleri için yuvaya dönüştürüldü
Çöp bidonları sokak köpekleri için yuvaya dönüştürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim