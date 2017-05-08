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08 Mayıs 2017 Pazartesi 00:01

Bugün Hava Nasıl Olacak; Fırtına uyarısı var

Meteoroloji'den verilen bilgilere göre Pazartesi günü yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise akşam saatlerde yağmur uyarısı var.

Bugün Hava Nasıl Olacak; Fırtına uyarısı var
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Bugün Hava Nasıl Olacak, Meteoroloji'den Pazartesi (Bugün) için fırtına uyarısı


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den verilen bilgilere göre Pazartesi günü yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 
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