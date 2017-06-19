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19 Haziran 2017 Pazartesi 12:19

Bugün Hava nasıl olacak: Meteoroloji Batı ve Orta Karadeniz'i uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Bugün Hava nasıl olacak: Meteoroloji Batı ve Orta Karadeniz'i uyardı
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Bugün Hava nasıl olacak? Meteoroloji Batı ve Orta Karadeniz'i uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
"İç, batı ve kuzey bölgelerimizde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (19.06.2017 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olarak görülmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 
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