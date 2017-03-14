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14 Mart 2017 Salı 10:43

Bugün hava nasıl olacak: Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı

Bugün hava nasıl olacak: Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı
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Son hava durumu; Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı

Bugün hava nasıl olacak. Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri ve Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor


Ege kıyıları ve Antalya'nın kıyı kesimleri dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri ve Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde İç Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimler ile Karadeniz'de kuzey ve batı, doğuda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, akşam saatlerinde çevreleri hafif karla karışık yağmurlu 6
İstanbul:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 7
İzmir: Çok bulutlu 12
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
Adana:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Antalya:Çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Trabzon:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum:Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli 15
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Bugün Hava Nasıl Olacak
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