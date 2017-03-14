Son hava durumu; Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı

Bugün hava nasıl olacak . Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri ve Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor

Ege kıyıları ve Antalya'nın kıyı kesimleri dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri ve Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde İç Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimler ile Karadeniz'de kuzey ve batı, doğuda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara:Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, akşam saatlerinde çevreleri hafif karla karışık yağmurlu 6İstanbul:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 7İzmir: Çok bulutlu 12Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6Adana:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18Antalya:Çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16Samsun:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9Trabzon:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9Erzurum:Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6Diyarbakır:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli 15