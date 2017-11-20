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Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir

Araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkmak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini belirtti.

Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir

Araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkmak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini belirtti.

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:36
Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir

ANKARA (AA) - "Journal of the American Geriatrics Society" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Buffalo Üniversitesinden araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini belirtti.

Araştırmaya, yaşları 65 ve 99 arasında değişen 6 bin kadın katıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların fiziksel aktivitelerini hareket algılayıcı cihazlarla bir hafta boyunca izledi. Sonraki süreçte doktorlar, katılımcıların sağlık durumunu üç yıl boyunca takip etti.

Çalışmanın sonucu, günde en az 30 dakika fiziksel aktivitede bulunanlar arasında ölüm oranının, çoğunlukla hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlardan yüzde 12 az olduğunu ortaya koydu.

Bir saat aktivite yaşam süresini yüzde 39 artırıyor

Çalışmada, günde bir saat yapılan aktivitenin, ortalama yaşam süresini yüze 39 artırdığı bildirildi.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael LaMonte, "Güncel halk sağlığının ilkeleri, fiziksel aktivitenin, sağlığa yararlı olması için en az orta ya da yüksek yoğunlukta olmasını gerektirir. İlk kez yaşı ileri kadınlar üzerinde yaptığımız çalışma, önerilenin altında fiziksel aktivite seviyesinin bile sağlığa faydalı olduğunu gösterdi." dedi.

Muhabir: Zehra Ulucak


Anahtar Kelimeler:
Bulaşık YıkamakFiziksel AktiviteSağlık
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