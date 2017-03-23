Bunun adı ekonomik savaş; THY yolcuları isyan etti

BRİTİSH AİRWAYS "ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞI"NI BAŞLATTI

Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında dünya devlerini zorlamaya başlayınca, THY için akıl almaz siyasi yöntemler geliştirilmeye başlandı. Amerika ve İngiliz hava yolu şirketlerinin kabusu haline gelen Türk Hava Yolları'nı "Terör"le birlikte yan yana getirmeye çalışan bu ülkeler, hem kendi vatandaşları üstünde hem de Türk yolculara karşı algı operasyonu düzenliyor.ABD yönetiminin hemen ardından İngiltere'nin de THY yolcuları için uyguladığı cep telefonu ve elektronik cihaz yasağına Türk yolcular bugün adeta isyan etti. Uygulamanın son derece saçma olduğunu söyleyen THY yolcuları "İngiliz uçakları, Amerikan uçakları Türkiye'den aynı limanlardan kalkıyor, bu uçaklara binen yolcular aynı güvenlik kontrolünden aynı sistemlerden kontrol edilerek kabinlere alınıyor, THY yolcularına çıkarılan zorluk, zorbalıktır. THY bu ülkeler tarafından adeta cezalandırılıyor" değerlendirmesinde bulundular.Önce ABD ‘nin başlattığı arkasından İngiltere’nin devam ettiği cep telefonu dışındaki tüm elektronik aletlerin kabinde taşınma yasağının ilk uygulaması bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways ‘in (BA) Londra’ya giden uçağında başlatıldı.BA yetkilileri bu sabah saat 10.00’da İstanbul’dan Londra’ya giden BA-675 sefer sayılı uçak yolcularına bir gün önceden iletişim cihazları aracılığı ile ulaştıklarını ve birkaç yolcu dışında büyük çoğunluğun cihazlarını evlerinde valizlere koyduklarını söylediler.Uygulamanın bu sabah başlamasının dün akşam Londra’da gerçekleşen terör saldırısı ile ilgisi olmadığın belirten bir BA Yetkilisi, “ Biz programımızı iki gün önceden yaptık. Uygulama kararını bu sabah başlatmadan önce tüm yolcularımıza ulaştık ve kendilerini bilgilendirdik. Bu nedenle de bır sıkıntı ile karşılaşmadık” dedi.Güvenlik aramasının Gözen Güvenlik şirketi elemanları tarafından yapılan BA'nın Londra’ya giden 90 yolcusununrı bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binecekleri köprülerin bulunduğu salonda da el bagajı aramasında geçirildi.ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanının da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.