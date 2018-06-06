Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96707
ALTIN
190.410
DOLAR
4.5561
STERLİN
6.1204
EURO
5.3631
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası

Burak Akın'ın 'mahrem abisi' Almanya'ya kaçmış

Kara Kuvvetleri Komutanının eski koruma subayı Burak Akın'ın "mahrem abisi" Ekrem Durmuş'un darbe girişiminden sonra Almanya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Burak Akın'ın 'mahrem abisi' Almanya'ya kaçmış

Kara Kuvvetleri Komutanının eski koruma subayı Burak Akın'ın "mahrem abisi" Ekrem Durmuş'un darbe girişiminden sonra Almanya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:15
Burak Akın'ın 'mahrem abisi' Almanya'ya kaçmış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyesi, Kara Kuvvetleri Komutanı eski koruma subayı Burak Akın'ın "mahrem abisi" Ekrem Durmuş'un karısı, eski öğretmen Derya Durmuş hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan açılan dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Tutuksuz sanık Derya Durmuş, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını, eşinin eylemlerinden dolayı yargılandığını ileri sürdü.

Tutuklandıktan sonra savcılığa dilekçe yazdığını, eşinin vasıtasıyla bildiği, evlerine gelen kişileri anlattığını ifade eden Derya Durmuş, 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini aktardı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için tüm bildiklerini mahkemede anlatması gerektiğini sanığa hatırlattı.

Bunun üzerine Durmuş, savunmasına şöyle devam etti:

"Eşim bilgisayar mühendisiydi. Örgüt bağlantılı olarak evlenmedik. Ben Giresun'da öğretmendim. Eşimle bir gezide tanıştık ve evlendik. Evlendikten bir süre sonra çocuğumuz doğdu. Ekrem, sürekli eve dini sohbet amaçlı arkadaşlarını getirirdi. Ben de gelen erkeklerin eşleriyle başka bir oda da oturur, sohbet ederdim. Zaten bu anlattıklarım 2013 öncesidir. O zaman FETÖ yoktu. Hakkımda ifade veren Ayşe Söylemez de evimize eşiyle gelip giderdi. Eşimin kod adının 'Kerem' olduğunu bilmiyordum. Eve gelen kişilerin de asker olduğunu hatırlamıyorum. Bana teşhis için gösterilen 'Hami' kod adlı Ali Irmak'ı fotoğraftan tanıyamadım ama eşimden ismini duymuştum. 'İhsan' kod adlı Fatih Akkoyun'u da yine aynı şekilde birçok kez duymuştum."

"Eşim Almanya'ya kaçtı"

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan'ın sorusu üzerine Derya Durmuş, eşi Ekrem Durmuş'un Almanya'ya kaçtığını söyledi.

Sarıdoğan'ın "Sizi ve iki çocuğunu geride bırakıp kaçmış. Evliliğiniz devam ediyor mu?" sorusu üzerine sanık Durmuş, "Eşim gittikten sonra haberdar oldum. Bana 'Türkiye'de bir daha çalışamam' dedi. Boşanmayı düşündüm ama kaçak olduğu için nafaka alamayacağımdan boşanamadım." cevabını verdi.

Durmuş'un savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.

Akın emniyetteki ifadesinde ne demişti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, Aralık 2017'de Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek, "FETÖ üyesi olduğunu" söylemişti.

Akın, ifadesinde, örgütle ilişkisinin nasıl başladığını anlatmış, kendisinden sorumlu kişilerin isimlerini vermişti.

Ekrem Durmuş'un örgütteki kod adının "Kerem" olduğunu belirten Akın, "Sadık kod adlı kişi, İspanya'ya gideceğini söyleyerek Kerem kod adlı Ekrem Durmuş isimli örgüt mensubuna beni devretti. 2009 ile 2014 yıllarında benden Ekrem Durmuş sorumlu oldu. Görüşmek için Siteler'de ailesinin evine, evlendikten sonra da Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki eve gidiyordum." şeklinde ifade vermişti.

Muhabir: Cemil Murat Budak,Barış Kılıç

Anahtar Kelimeler:
Ankara 16. Ağır Ceza MahkemesiEkrem DurmuşEski Koruma Subayı Burak AkınFETÖMahrem AbiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klimalara bakım uyarısı
Klimalara bakım uyarısı
Dalgıçların köpek balıkları arasında 'akvaryum mesaisi'
Dalgıçların köpek balıkları arasında 'akvaryum mesaisi'
FETÖ'ye yasa dışı dershane operasyonu: 33 gözaltı kararı
FETÖ'ye yasa dışı dershane operasyonu: 33 gözaltı kararı
Çinliler Türk kahvesini sevdi
Çinliler Türk kahvesini sevdi
Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı
FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon
Sınır ötesinde önemli operasyon
Sınır ötesinde önemli operasyon
TİKA’dan Akşener’in bütçe iddialarına yanıt
TİKA’dan Akşener’in bütçe iddialarına yanıt

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim