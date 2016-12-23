Burdur'da trafik kazası, faciadan dönüldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burdur-Karamanlı karayolunun 30'uncu kilometresi, Hacılar Köyü yakınlarında meydana geldi. 38 yaşındaki Gültekin Dizman yönetimindeki 01 DRP 70 plakalı otomobil, 28 yaşındaki Abdullah Tekel yönetimindeki 15 AB 194 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüler Dizman ve Tekel ile 26 yaşındaki9 aylık4 yaşındakive 17 yaşındakiyaralandı.Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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