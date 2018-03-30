Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.567
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.5503
EURO
4.8702
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

Bursa, 5 milyon çiçekle renklendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4,5 milyonu laleden oluşan 5 milyon çiçekle kenti rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

Bursa, 5 milyon çiçekle renklendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4,5 milyonu laleden oluşan 5 milyon çiçekle kenti rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

30 Mart 2018 Cuma 17:01
Bursa, 5 milyon çiçekle renklendi

BURSA (AA) - Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte belediye ekiplerince, yeşil alanlara ekimi yapılan 5 milyon çiçekle, kent, "rengarenk" oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar mevsiminin gelişiyle park ve bahçelerde, tarihi mekanlar ve bazı camilerin çevresinde çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi.

Çalışmalar kapsamında, Hüdavendigar Parkı, Botanik Park, Kültürpark ve Merinos Parkı ile kentin birçok noktasındaki yeşil alanlara 4 milyon 500 bin lale, 350 bin sümbül, 150 bin nergis dikimi gerçekleştirildi.

Lalelerin yoğunlukta olduğu farklı renklerdeki çiçeklerle donatılan kent, ağaçların da çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Muhabir: Hüseyin Yesilkavak

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında
Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında
Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama
Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama
İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye'den yardım istedi
İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye'den yardım istedi
Avrupa otomotiv pazarı şubatta yüzde 4,1 arttı
Avrupa otomotiv pazarı şubatta yüzde 4,1 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin 'Hamursuz Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin 'Hamursuz Bayramı'nı kutladı
Korsika'da 3 Fransız jandarması darbedildi
Korsika'da 3 Fransız jandarması darbedildi
'AK Parti olarak eğitimin imar ve ihyası için ciddi uğraşlar verdik'
'AK Parti olarak eğitimin imar ve ihyası için ciddi uğraşlar verdik'
'trtarsiv.com' 1 yaşında
'trtarsiv.com' 1 yaşında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim