Bursa, 5 milyon çiçekle renklendi

BURSA (AA) - Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte belediye ekiplerince, yeşil alanlara ekimi yapılan 5 milyon çiçekle, kent, "rengarenk" oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar mevsiminin gelişiyle park ve bahçelerde, tarihi mekanlar ve bazı camilerin çevresinde çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi.

Çalışmalar kapsamında, Hüdavendigar Parkı, Botanik Park, Kültürpark ve Merinos Parkı ile kentin birçok noktasındaki yeşil alanlara 4 milyon 500 bin lale, 350 bin sümbül, 150 bin nergis dikimi gerçekleştirildi.

Lalelerin yoğunlukta olduğu farklı renklerdeki çiçeklerle donatılan kent, ağaçların da çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Muhabir: Hüseyin Yesilkavak