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Bursa'da akıllara durgunluk veren olay; Otobüs şoförü yolcuyu aşağı attı

Bursa'da insanlıktan nasibini almamış bir halk otobosü şoförünün kabalığı vatandaşları isyan ettirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan vatandaşlar "Bu yaratığa otobüsü kim teslim ettiyse, yolcu taşıma hakkını iptal edin" çağrısında bulundu.

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay; Otobüs şoförü yolcuyu aşağı attı

Bursa'da insanlıktan nasibini almamış bir halk otobosü şoförünün kabalığı vatandaşları isyan ettirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan vatandaşlar "Bu yaratığa otobüsü kim teslim ettiyse, yolcu taşıma hakkını iptal edin" çağrısında bulundu.

19 Kasım 2017 Pazar 12:05
Bursa'da akıllara durgunluk veren olay; Otobüs şoförü yolcuyu aşağı attı

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay; Otobüs şoförü yolcuyu aşağı attı

Son günlerde toplu taşıma aracı sürücülerinin neden olduğu saldırganlığa bir yenisi  daha eklendi. Bursa'da yol parasını vermesine rağmen bir otobüs şoföre, yulcu vatandaşı arabadan itekleyerek dışarı attı. Otobüste bulunan vatandaşların araya girmesine aldırış etmeyen otobüs sürücüsünün çirkinliğine yolcular da tepki gösterdi. Bursa Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan vatandaşlar, olaya adı karışan sürücünün ve otobüs sabihinin cezalandırılmasını isteyerek "Bu gibi yaratıkların kullandığı araçlara binmek zorunda değiliz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ YARATIK

Bursa'da durakta bekleyen vatandaşın üzerine otobüsü kırdığı belirtilen şoför, adamın "Engelli çocuğum var neden arabayı üstüme kırıyorsun seni şikayet edeceğim" demesi üzerine yolcuyu özel halk otobüsünden iterek indirdi. Şoför, parasını ödediği halde yolcuyu yol kenarında bırakıp olay yerinden ayrıldı. Olayı sosyal medyada öğrenen vatahndaşlar ise otobüs sürücüsüne "İnsanlıktan nasibini almamış yaratık" diyerek tepki gösterdi.

Edinile bilgilere göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Üniversite-Yunuseli hattında çalışan özel halk otobüsü, Küçük Sanayi durağına hızlı bir şekilde girdi. Bunun üzerine durakta bekleyen yolculardan biri kartı okutup otobüse binip otobüs şoförüne "Kardeşim benim engelli çocuğum var otobüsü neden üstüme kırıyorsun benim canımın hiç mi kıymeti yok seni şikayet edeceğim" demesi üzerine oturduğu yerden kalkan şoför yolcuyu kolundan tutarak otobüsten indirdi.

"PARAMI VERDİM BİNDİM, SANA HAKARET Mİ ETTİM, KÜFÜR MÜ ETTİM?"

Otobüste bulunan diğer yolcular ne kadar ayırmak isteseler de otobüs şoförü adamı iterek zorla otobüsten indirdi. Otobüse binen yolcu, "Ben paramı verdim bindim. Ben sana küfür ettim mi, ben sana hakaret ettim mi, neden bana vuruyorsun" diyerek kendini savunurken şoför yolcuyu tekrar tartaklamaya başladı.

YOLCUYU PARASINI VERMESİNE RAĞMEN OTOBÜSE ALMADI

Otobüs şoförü adamı ana yol kenarında bırakıp kapıları kapattı. Yolcunun parasını vermesine rağmen yolcuyu otobüse almayarak olay erinden ayrıldı. Olanlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme: 19.11.2017 09:26
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ahmet uyar 2017-11-19 12:32:30

Bursada buna benzer olaylar çok fazla yaşanıyor. halk otobüsleri başına buyruk, bunları denetlemesi gereken kurumlar uzaktan sadece izliyor, otobüs sürücüleri sanki biz aslında bu mesleğin adamı değiliz daha büyük işler yapıyoruz havasında yolculara hep kaba ve kötü muamele var, hoşunuza gitmiyorsa yapmayın size zorla otobüs şoförlüğü yaptıran mı var?

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