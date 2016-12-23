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23 Aralık 2016 Cuma 08:24

Bursa'da feci kaza, 2 kişi can verdi

Trafik canavarı Bursa'da 2 can valdı. Bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı.

Bursa'da feci kaza, 2 kişi can verdi
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Bursa'da feci kaza, 2 kişi can verdi
Bursa Osmangazi'de meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı.

Kaza bu sabah 11:00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) içerisindeki Açelya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Fatih Çakal idaresindeki 16 LD 691 plakalı özel otomobil Açelya sokak üzerinde seyrederken kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen Volkan Özer (28) idaresindeki 16 M 2091 plakalı şehiriçi yolcu taşıyan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ve otomobil hurdaya dönerken otomobil içerisinde yolcu koltuğunda sıkışan Üsük Keskin (74) olay yerinde, ağır yaralı halde otomobilden çıkarılan sürücü Fatih Çakal ise kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde can verdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Volkan Özer ile minibüste bulunan 7 yolcu ise olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla çeşitli hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin çalışmasının ardından Üsük Keskin'in cesedi savcılık talimatıyla hastahane morguna kaldırıldı.
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