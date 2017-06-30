Bursa'da iki otomobil gece yarısı ateşe verildi

Bursa'da kundakçılar yeniden ortaya çıktı. Osmangazi'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan 2 otomobil, kullanılmaz hale geldi. Kundakçıları son anda farkeden vatandaşlar 'Peşlerine düştük ama yakalayamadık' dediler.Olay gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftehavuzlar Mahallesi Çiğli Sokağı'nda park halinde bulunan'e ait 10 H 6549 plakalı otomobil ile'a ait 16 RG 324 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Vatandaşlar araçları kundaklayanların 3 kişinin olduğunu, peşlerinden koşmalarına rağmen yakalayamadıklarını belirtti.Polis zanlıları yakalamak için soruşturma başlattı.