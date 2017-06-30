﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Haziran 2017 Cuma 09:17

Bursa'da iki otomobil gece yarısı ateşe verildi

Bursa'da kundakçılar yeniden ortaya çıktı. Osmangazi'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan 2 otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da iki otomobil gece yarısı ateşe verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bursa'da iki otomobil gece yarısı ateşe verildi


Bursa'da kundakçılar yeniden ortaya çıktı. Osmangazi'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan 2 otomobil, kullanılmaz hale geldi. Kundakçıları son anda farkeden vatandaşlar 'Peşlerine düştük ama yakalayamadık' dediler.
Olay gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftehavuzlar Mahallesi Çiğli Sokağı'nda park halinde bulunan Kemal Tekin'e ait 10 H 6549 plakalı otomobil ile Hikmet Yılmaz'a ait 16 RG 324 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Vatandaşlar araçları kundaklayanların 3 kişinin olduğunu, peşlerinden koşmalarına rağmen yakalayamadıklarını belirtti.

Polis zanlıları yakalamak için soruşturma başlattı.
İzmir#039;de vahşi infaz; 3 kişi evde kurşuna dizildi
İzmir'de vahşi infaz; 3 kişi evde kurşuna dizildi
7 otobüs yandı; Bursa#039;da kundaklama şüphesi
7 otobüs yandı; Bursa'da kundaklama şüphesi
Sigortadan para alabilmek için lokantasına molotof atmış
Sigortadan para alabilmek için lokantasına molotof atmış
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalama kararı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalama kararı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı
Fatih#039;te otel yangını güçlükle söndürüldü: Kundakçı yakalandı
Fatih'te otel yangını güçlükle söndürüldü: Kundakçı yakalandı
Edremit#039;te 2 günlük bebek donmak üzereyken bulundu
Edremit'te 2 günlük bebek donmak üzereyken bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tişörtünün düğmesi açık diye sevgilisine kurşun yağdırdı Tişörtünün düğmesi açık diye sevgilisine kurşun...
Oddsring Bağlılık Programı Nedir? Oddsring Bağlılık Programı Nedir?
Betist Sitesinde Yeni Oyunlar ve Skor Bonusu Özelliği Betist Sitesinde Yeni Oyunlar ve Skor Bonusu Özelliği
Real Madrid Cephesinden Mbappe İtirafı Real Madrid Cephesinden Mbappe İtirafı
Oyuncularımı Kutluyorum Oyuncularımı Kutluyorum
NBA’de Oscar Gecesi NBA’de Oscar Gecesi
Yukarı Çık

Tişörtünün düğmesi açık diye sevgilisine...
Bursa'da evlenmek istediği kadının tişörtünün düğmesi açık diye öfekelen emekli polis memuru...

Haberi Oku