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Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya ödül

AA muhabiri Sergen Sezgin, "Genel Fotoğraf Dalı" kategorisinde "Heybetin Gölgeleri" adlı fotoğrafıyla ödül aldı.

Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya ödül

AA muhabiri Sergen Sezgin, "Genel Fotoğraf Dalı" kategorisinde "Heybetin Gölgeleri" adlı fotoğrafıyla ödül aldı.

16 Mart 2018 Cuma 23:25
Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya ödül

BURSA (AA) - Bursa Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) ''Gazetecilik Başarı Ödülleri'' sahiplerini buldu.

Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesinde düzenlenen ödül töreninde, AA muhabiri Sergen Sezgin, "Genel Fotoğraf Dalı" kategorisinde "Heybetin Gölgeleri" adlı fotoğrafıyla mansiyon kazandı.

BGC Başkanı Nuri Kolaylı, törende yaptığı konuşmada, ödüle layık görülen gazetecileri tebrik etti.

Organizasyonun 40 yıldır geleneksel olarak devam ettiğini belirten Kolaylı, "2017 yılında yayınlanan 157 eser değerlendirildi ve 15 esere başarı, 15 esere de mansiyon ödülü verildi." dedi.

Konuşmanın ardından gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Sezgin, ödülünü Basın Yayın ve Enformasyon Bursa İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı'ndan aldı.

Muhabir: Büşra Nur Özcan

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Türkiye
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