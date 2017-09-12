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Bursa'da 'Sülük, arı ve müzikle terapi' merkezi kurulacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde "sülük, arı ve müzik terapi" gibi 14 branşta hizmetlerin verileceği "Tamamlayıcı Tıp Merkezi", Bursa'da kuruluyor.

Bursa'da 'Sülük, arı ve müzikle terapi' merkezi kurulacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde "sülük, arı ve müzik terapi" gibi 14 branşta hizmetlerin verileceği "Tamamlayıcı Tıp Merkezi", Bursa'da kuruluyor.

12 Eylül 2017 Salı 15:43
Bursa'da 'Sülük, arı ve müzikle terapi' merkezi kurulacak

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN -Sağlık Bakanlığı bünyesinde "sülük, arı ve müzik terapi" gibi 14 branşta hizmetlerin verileceği "Tamamlayıcı Tıp Merkezi", Bursa'da kuruluyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen dönüşümle İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olan eski askeri hastane bünyesindeki erlerin kaldığı bina, Bursa Valiliğinin destekleriyle restore edilerek, Tamamlayıcı Tıp Merkezi haline getiriliyor.

"Yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz"

Bursa Valisi İzzetin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamlayıcı tıbbın özellikle son yıllarda çok yaygınlaştığını söyledi.

Tamamlayıcı tıbbın daha çok bilimsel şartlarda değil hijyenik olmayan ortamlarda yapıldığını belirten Küçük, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Projeyle söz konusu tedavilerin, tamamen devlet kontrolünde bilimsel ellerle yapılacağına dikkati çeken Küçük, şöyle devam etti:

"İlk defa biz Türkiye'de bir hastane bünyesinde bunu sağlıklı hijyenik ve profesyonel uzman doktorların ellerinde yapılması için çalışma başlattık. İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini dönüştürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sülük terapi, arı terapi ve müzik terapi gibi 14 branşta hizmetlerin verileceği Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Türkiye'de ilk kez Bursa'da açılacak. Sıcak su ve buna benzer uygulamalar da yapılacak. İhtiyaçların belirlenmesi yine doktorlar tarafından tedavilerle bu alanda uzmanlık yapmış sertifika almış doktorlar tarafından gerçekleştirilecek."

"Bilimsel tıbbın alternatifi yoktur"

Vali Küçük, merkezin bir alternatif tıp merkezi olmadığını, bilimsel tıbbın alternatifi bulunmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası sadece bilimsel tıbbın yanında bu konuya yardımcı ve destek mahiyetinde bir çalışma olacaktır. Bir hastalığın tedavisinde sadece ve sadece o bölüm, kullanılmayacak, bir yardımcı-tamamlayıcı bir enstrüman olarak kullanılacak. Zaten Sağlık Bakanlığı tarafından da pek çok bölümü akredite olmuş çalışmalardır. Örneğin sülük tedavisi bugün bilimsel olarak tedavide yardımcı bir unsur olarak kullanılmakta. Arı terapi, refleksoloji, mezoterapi, sıcak su, müzik ve benzeri tedaviler de kullanılmakta. Bunları sadece standardize edeceğiz. Bilimsel bir el tarafından yürütülmesini, hijyenik bir ortamda yapılması sağlayacağız."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık
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