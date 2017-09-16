Büyükelçiler Gaziantep Buluşması'nda 171 kişiden oluşan heyet şehri gezdi

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) koordinesinde düzenlenen "Büyükelçiler Gaziantep Buluşması" kapsamında, 74 ülkeden 44'ü büyükelçi olmak üzere ülke temsilcilerinden oluşan 171 kişilik heyet kentteki turistik yerleri ziyaret etti.

Tarihi Zincirli Bedesten, Millet Hanı ve Bakırcılar Çarşısı'nı gezen heyettekiler, başta bakır ürünler olmak üzere hediyelik eşyaları inceledi. Heyetteki bazı kadınlar da kutnu kumaşıyla yakından ilgilendi. Bakliyatların bulunduğu Almacı Pazarı'na giden grup, baharatları tadarak alışveriş yaptı. Heyetteki bazı kişiler ise esnafla bir süre sohbet etti.

Tarihi Tahmis Kahvesi'nde bir süre dinlenen heyete, yöreye özgü menengiç kahvesi ikram edildi. Heyet daha sonra tarihi Pişirici Kasteli ile Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti. Gruptakiler ziyaretler sırasında bol bol fotoğraf çektirdi.

Heyete TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve çok sayıda rehber de eşlik etti.

Muhabir: Adsız Günebakan, İbrahim Halil Çekici