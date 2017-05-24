FETÖ'cü yapılanmalara yönelik operasyonlar Ankara'da hız kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var

Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ operasyonu; 79 gözaltı

FETÖ'ye yönelik operasyon Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sıçradı. 79 çalışan hakkında gözaltı karar var.Ankara'da FETÖ'ye yönelik büyük operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyon kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, MEB ve Kalkınma Bakanlığı'nda ise 60 kişi gözaltına alındıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının daha önce kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.MEB VE KALKINMA BAKANLIĞI ESKİ PERSONELLERİNE DE GÖZALTIFETÖ soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı eski personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.